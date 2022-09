Podpis Babiše mladšího zřejmě není pravý, uvedl písmoznalec | E15.cz

Podpis Andreje Babiše mladšího na listině k nabytí akcií společnosti Farma Čapí hnízdo pravděpodobně není pravý. U soudu to uvedl písmoznalec Aleš Čulík. Zároveň řekl, že našel některé podobnosti s písmem staršího z Andrejů Babišů, tedy obžalovaného expremiéra a předsedy opozičního hnutí ANO. Podle experta ale nelze učinit kategorické závěry, a to i kvůli nedostatku srovnávacího materiálu. Babiš starší odmítl, že by podpis zfalšoval. Syn podle něj není zdravotně způsobilý vypovídat u soudu a novináři ho zneužili.