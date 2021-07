Pohled do budoucnosti: Pár „drobných“ restrikcí pro neočkované. Nátlak? V žádném případě! | E15.cz

Je to už ohraná písnička, ale blíží se volby. Už se tomu nedá nikde vyhnout – všimli jste si, jak jsou politici neskutečně hodní, milí, vstřícní? To je hlavní známka toho, co nás v dohlednu čeká. Místo testování zdarma předražené testy pro samoplátce, místo tenisek za očkování povinná injekce v kazajce, místo rozvolňování přísné restrikce. Aspoň tak to vypadá podle našeho speciální reportéra Dominika Dabrovského. Více ale v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.