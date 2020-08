Policie prověřuje exdetektiva Roberta Šlachtu kvůli možnému vyzrazení informací | E15.cz

Bývalého šéfa policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstka celní správy Roberta Šlachtu prověřuje policie. Důvodem je možný únik informací v jeho knize Třicet let pod přísahou, kterou sepsal s novinářem Josefem Klímou. Uvedl to server Česká justice s odvoláním na informace ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Hamáček to napsal v odpovědi na písemnou interpelaci poslance ODS Pavla Žáčka. Police vyšetřování potvrdila na twitteru.