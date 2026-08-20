Odbory žádají růst platů o osm procent. Juchelka slibuje zvýšení, žádná čísla ale neprozradil
- Ministr práce Juchelka začal jednat se šéfkou státní kasy Schillerovou o zvyšování mezd, rozhodnutí má padnout v září.
- Odbory chtějí plošně přidat všem pracovníkům veřejné sféry. Někteří vládní poslanci ale hovoří jen o vybraných skupinách zaměstnanců.
- ČMKOS zatím bezvýsledně usiluje o schůzku s premiérem Babišem. Požadavky centrály by si vyžádaly přes dvacet miliard korun.
Každoroční vyjednávání o růstu platů ve veřejné sféře letos nabírá skluz. Kritizuje to Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), která začátkem měsíce napsala otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi.
Odboráři žádají, aby příjmy zaměstnanců ve školách, nemocnicích nebo na úřadech stouply alespoň o inflaci. A tlačí také na vyrovnání propadu, k němuž došlo v roce 2021 z důvodu prudkého zvýšení cen. Podle informací e15 by to v součtu znamenalo nárůst platů o sedm až osm procent, což by si vyžádalo přes dvacet miliard korun.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) považuje kritiku za neopodstatněnou. Míní, že na rozhodnutí je čas do konce září. V úterý po jednání se šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou (ANO) prohlásil, že příští rok by měl růst platů „výrazně akcelerovat“.
Polepšili si hlavně pedagogové
„Myslím, že to směruje k jednomu z nejvyšších lednových navýšení za poslední léta. Přesný objem ale zatím neřeknu,“ uvedl ministr.
Učitelům letos od ledna vzrostly platové tarify o sedm procent. Ostatní si v platovém základu polepšili od dubna podle profesí o devět, pět či o dvě procenta. Loni od ledna učitelé dostali přidáno o sedm procent, ostatní o 1400 korun. Pro nejhůř odměňované to bylo 12 procent navíc.
Juchelka dodal, že rezorty práce a financí mají variantu navýšení platů i dohodu na postupu k narovnání tarifů pod minimální nebo zaručenou mzdou. Přesná čísla však nechtěl přiblížit. Jednání se Schillerovou mají pokračovat v dalších dnech.
Odbory žádají o jednání od jara
„Jsou velmi silná vyjádření, ale žádné konkrétní návrhy. A stále nebylo svoláno jednání s odbory,“ řekl e15 předseda ČMKOS Josef Středula. Připomněl, že centrála žádá o schůzku s představiteli vlády už od začátku dubna. Před rokem odstartovala jednání na začátku prázdnin.
Podle odborového předáka navíc z Juchelkových slov o „výrazné akceleraci růstu platů“ není zřejmé, jestli má na mysli reálné nebo nominální zvýšení a zda by se týkalo celé veřejné sféry. Poukázal tak na skutečnost, že koaliční kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů se podle všeho ještě nedohodl.
Například člen sněmovního rozpočtového výboru za SPD Jan Hrnčíř by nepřidával plošně všem, ale především nepedagogickým pracovníkům a nelékařskému personálu v nemocnicích. „U těchto skupin jsou platy podfinancované dlouhodobě,“ soudí.
Zvýší se platy všem pracovníkům?
ČMKOS přitom trvá na tom, aby vláda zvedla platy v celé veřejné sféře, a to o letošní míru inflace, která se drží kolem dvou procent. „Plus žádáme zvýšení o rozdíl, který vznikl v minulosti. Jak ve veřejné, tak v soukromé sféře jsou platy a mzdy stále pod úrovní roku 2021, kdy razantně vzrostly ceny. Tento propad dosud nebyl vyrovnán,“ zdůraznil Středula.
Odbory by rovněž zajímalo, kde kabinet vezme peníze. Ideální by podle nich bylo, kdyby je uvolnil ze státního rozpočtu. Ve hře je však i možnost, že pověří jednotlivá ministerstva, aby si potřebné prostředky zajistila sama pomocí úspor. „Dokud nemáme na stole konkrétní návrhy a podklady, nemůžeme zaujímat stanoviska a komentovat současné výroky ministrů,“ podotkl odborář.
Jednání o zvýšení platů je součástí debat o návrhu státního rozpočtu na příští rok, která se naplno rozběhla tento týden. Vzhledem k vládním prioritám, jimiž jsou investice do dopravní infrastruktury či zdravotnictví, nebo kvůli zvažované mimořádné valorizaci důchodů bude sestavování finančního plánu obtížné. Rozpočtový schodek oproti letos plánovaným 310 miliardám korun téměř jistě nabobtná o desítky miliard.