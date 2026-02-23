Pavel nechá projít rozpočet se schodkem 310 miliard. Spor o zákon se tím ale nekončí
- Prezident Petr Pavel se rozhodl rozpočet nevetovat, i když podle části expertů naráží na zákonné limity.
- Opírá se přitom o právní výklad a postoj Sněmovny, která dala vládě volnější ruce.
- Zároveň naznačuje, že pravidla rozpočtové odpovědnosti čeká změna.
Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru na serveru deník.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Sněmovna zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.
Pavel odpověděl na dotaz, zda by mohl podepsat rozpočet, který je podle Národní rozpočtové rady (NRR) v rozporu se zákonem, že podle právních rozborů situace není tak jednoznačná. Sněmovna podle něj dala usnesením vládě bianco šek, že může zákonem stanovené parametry překročit. Podle Pavla je jen otázkou času, kdy bude zákon o rozpočtové odpovědnosti novelizován.
Na dotaz, zda tedy zákon o rozpočtu nebude vracet Sněmovně, řekl: „Je tomu přesně tak. Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výši deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu." Vládě plánuje sdělit svůj názor na zahraniční a obrannou kapitolu, kde hlava státu má svoji působnost.
Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).