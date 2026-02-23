Předplatné

Pavel nechá projít rozpočet se schodkem 310 miliard. Spor o zákon se tím ale nekončí

Prezident Petr Pavel se rozhodl rozpočet nevetovat, i když podle části expertů naráží na zákonné limity.

Prezident Petr Pavel se rozhodl rozpočet nevetovat, i když podle části expertů naráží na zákonné limity. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Prezident Petr Pavel se rozhodl rozpočet nevetovat, i když podle části expertů naráží na zákonné limity.
  • Opírá se přitom o právní výklad a postoj Sněmovny, která dala vládě volnější ruce.
  • Zároveň naznačuje, že pravidla rozpočtové odpovědnosti čeká změna.

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru na serveru deník.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Sněmovna zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.

Pavel odpověděl na dotaz, zda by mohl podepsat rozpočet, který je podle Národní rozpočtové rady (NRR) v rozporu se zákonem, že podle právních rozborů situace není tak jednoznačná. Sněmovna podle něj dala usnesením vládě bianco šek, že může zákonem stanovené parametry překročit. Podle Pavla je jen otázkou času, kdy bude zákon o rozpočtové odpovědnosti novelizován.

Na dotaz, zda tedy zákon o rozpočtu nebude vracet Sněmovně, řekl: „Je tomu přesně tak. Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výši deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu." Vládě plánuje sdělit svůj názor na zahraniční a obrannou kapitolu, kde hlava státu má svoji působnost.

Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Začít diskuzi

Komunální volby 2026 v Česku

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Doporučujeme

Články z jiných titulů