Zaměstnanecké benefity dělí vládu. Schillerová by zvýhodnila volný čas, Vojtěch prevenci rakoviny
- Příspěvek na zábavu má být daňově výhodnější než příspěvek na prevenci rakoviny, kritizuje návrh rezort zdravotnictví.
- Vytvářel by se prostor pro daňovou optimalizaci, oponuje ministerstvo financí.
- Firmy osekání zaměstnaneckých benefitů tvrdě kritizovaly, doufaly ve změnu.
Návrat štědřejšího daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, které výrazně zpřísnil konsolidační baliček minulé vlády, se zdál být hotovou věcí. Koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů to slíbil ve svém programu. Jenže k celkem čtyřem kategoriím bonusů hodlá ministerstvo financí přistupovat rozdílně, přičemž klíčové jsou ty volnočasové a zdravotní. Na povrch tak vyplouvají zásadní rozpory mezi šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba ANO).
Zatímco Schillerová by podpořila volný čas, Vojtěch preferuje zdravotní prevenci. Ukazuje to připomínkové řízení k novele zákona o dani z příjmů, která doprovází zavedení elektronické evidence tržeb.
Firmy i odbory přitom donedávna předpokládaly, že chystané změny vrátí dřívější podobu nedaněného přilepšení ke mzdám zaměstnanců, případně jejich rodinných příslušníků. A to jak formou vstupenek do bazénů či na kulturní představení, tak i různých lékařských vyšetření a zákroků. V tom však mezi ministry nepanuje shoda. Podniky osekání platné od roku 2024 tvrdě kritizovaly, mimo jiné kvůli značnému nárůstu administrativy a zúžení prostoru pro motivaci pracovníků.
Volný čas nebo zdravotní prevence?
Že ve sporu Schillerové s Vojtěchem vůbec nejde o detaily, plyne z připomínek. Rezort zdravotnictví argumentuje logicky. „Zdravotní benefit je ze své podstaty hodnotnější pro společnost než benefit volnočasový – přesto ho navrhovaná úprava daňově znevýhodňuje,“ uvádí se v připomínkách. Ty nabízejí konkrétní příklad: Zaměstnavatel, který hradí zaměstnanci nadstandardní preventivní onkologické vyšetření za osm tisíc korun, narazí na limit osvobození a zbývající část bude zdaněna. Stejný zaměstnavatel, který místo toho přispěje zaměstnanci na permanentku do fitcentra ve stejné výši, limit mít nebude.
Podle ministerstva zdravotnictví stát v aktuálním návrhu vlastně říká, že příspěvek na zábavu je daňově výhodnější než příspěvek na prevenci rakoviny. „Takový výsledek je těžko obhajitelný jak věcně, tak hodnotově – a svědčí o tom, že navrhovaná úprava není systémová, ale je výsledkem nesourodého kompromisu,“ domnívá se úřad.
Vojtěcha podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Ani ta nechápe, proč mají být daňově zvýhodněny volnočasové benefity, když ty zdravotní jsou pro společnost i ekonomiku důležitější. „Přispívají ke snížení nemocnosti zaměstnanců a šetří tak výdaje z veřejných rozpočtů,“ napsali v připomínkách odboráři.
Schillerová se obává daňových úniků
Rezort financí hájí svůj odmítavý postoj obavami o daňové inkaso. „Zachování limitu pro zdravotní benefity považujeme za opodstatněné, a to z důvodu, že při jeho odstropování by mohlo docházet k bezlimitnímu osvobození plnění, které primárně neslouží k ochraně či zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců, či jejich rodinných příslušníků,“ uvedl pro server Podnkatel.cz mluvčí ministerstva Michal Žurovec.
Podle něj by tak mohlo docházet k osvobození plnění a vytváření prostoru pro využívání tohoto institutu k daňové optimalizaci. „Ta by už nesloužila primárně k ochraně či zlepšení zdravotního stavu, aniž by přinášela odpovídající společenský přínos,“ upozornil Žurovec.
Deník e15 zajímalo, zda bude ministerstvo na svém postoji trvat, nebo nabídne kompromisní řešení – například úplný návrat před konsolidační balíček. „Připomínky k limitu pro zdravotní benefity aktuálně diskutujeme s ministerstvem zdravotnictví na pracovní úrovni. Finální rozhodnutí však padne až po projednání návrhu zákona vládou,“ uvedla za rezort financí Gabriela Krušinová.
Zastropování benefitů se podstatně liší
Problém je v tom, že volnočasové benefity mají daňový strop nižší než ty zdravotní. Na první typ zaměstnaneckých výhod zavedla minulá vláda hranici ve výši poloviny průměrné mzdy v daném roce. Oproti tomu pro zdravotní benefity platí limit celé průměrné mzdy, která letos činí necelých 49 tisíc korun. Odblokování druhého typu by tedy způsobilo větší zářez v příjmech státního rozpočtu. Zřejmě by ale nebyl nijak velký. Podle firem konsolidační balíček v tomto směru pro stát nijak významný nebyl.
Je to právě zdravotnictví, na jehož podporu včetně preventivních vyšetření klade kabinet Andreje Babiše velký důraz. V tomto ohledu se proto zdá, že ve sporu se Schillerovou tahá Vojtěch za delší konec provazu. Ministr se už ostatně nechal slyšet, že premiér zrušení limitu zdravotních benefitů podporuje.