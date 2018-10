Poslanci chtějí zjednodušit dlužníkům vyhlášení osobního bankrotu | E15.cz

„Chceme pomoci dlužníkům, kteří jsou schopni a ochotni splácet, a zároveň aby nebyli poškozeni seriózní věřitelé,“ říká poslanec Patrik Nacher (ANO). Původní vládní novela počítala s tím, že by proces oddlužování trval tři roky při splacení poloviny úvěru, pět let při zaplacení třetiny dluhu nebo sedm let nehledě na výši splacených závazků. Zároveň by se zrušila současná vstupní podmínka, aby dlužník během pěti let umořil alespoň 30 procent svého dluhu.

Nacher spolu s Taťánou Malou (ANO) chtějí zrušit kritizovanou možnost sedmiletého nulového oddlužování a navrhují, aby byli lidé oddluženi po pěti letech i po splacení méně než třiceti procent závazků. Musejí ale soudu dokázat, že se pod dohledem insolvenčního správce snažili dluh umořit. Některým kritikům se ale nelíbí, že by měl být dlužník vystaven libovůli soudce.

„Dlužníkovi by tak scházela právní jistota,“ míní insolvenční správce Tomáš Valášek, podle kterého je třeba jasně stanovit podmínky, kdy by bylo možné odpustit takřka celý dluh. Odpuštění významné části dluhu se nelíbí ani prezidentu Miloši Zemanovi. „Dovedu si představit, že bych těmto lidem třeba prodloužil na řadu let splátkový kalendář. Proč ne. Ale ať to splatí,“ řekl při návštěvě Olomouckého kraje.

Lidovec Marek Výborný také kritizuje, že pro oddlužení stačí podle vládního návrhu za tři roky splatit jen polovinu dluhu. Podle Výborného nemusí být dlužník dostatečně motivován splatit celý dluh, zvýšení hranice se mu ale nepodařilo prosadit. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) zdůraznil, že dlužníci by nejprve museli splatit v plné výši všechny přednostní pohledávky, kam by mělo patřit i výživné na děti.

Polovina z ostatních dluhů pak podle něj není malá částka. Nacher odmítá, že by novela směřovala k jakési dluhové amnestii. Sám prosadil pozměňovací návrh, aby do procesu oddlužení nesměli být vpuštěni ti, kteří mají jen na zaplacení odměn insolvenčnímu správci a věřiteli by tak neplynulo nic.