Praha chce novou tržnici. Hodlá se inspirovat evropskými metropolemi | E15.cz

Tržiště jako Borough Market v Londýně, Markthalle Neun v Berlíně nebo Mercado de San Miguel ve španělském Madridu nabízejí gastronomii na vysoké úrovni, prověřené pěstitele a výrobce, ale také například relativně čisté toalety a místa k sezení. Nacházejí se takřka ve všech cestovních průvodcích. A ročně se v nich protočí miliony eur.

Podobnou tržnici by chtěla mít na svém území i Praha, která žádnou krytou tržnici neprovozuje. Současné vedení magistrátu se proto chystá vytvořit tržiště v chátrající Staroměstské tržnici v centru města a v Pražské tržnici v Holešovicích (na snímku).

„Tržnice jsou skvělým místem, kam vyrazit za nákupy, dobrým jídlem, kulturou nebo jen tak posedět. Chceme vytvořit centrum pro Pražany všech věkových i příjmových skupin,“ říká radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě). „V holešovické tržnici chceme zachovat maloobchod s jídlem i dalším zbožím a možnost koupit si u stánku čerstvou zeleninu od farmářů nebo asijské speciality. K tomu pak přidáme divadla, koncerty a další kulturu,“ dodala Třeštíková s tím, že inspiraci chce hledat především v zahraničních metropolích.

Rekonstrukce areálu v Holešovicích je ovšem na začátku, podařilo se nicméně odstranit výraznou část asijských stánků. Náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě) odhaduje, že by se rekonstrukce mohla vyšplhat až na miliardu korun. „Jde zatím pouze o hrubý odhad. Náklady se rozloží do více let, může to trvat i více než deset let,“ řekl Vyhnánek.

Obnovené Staroměstské tržnice, která se nachází mezi ulicemi 28. října a Rytířská, by se mohli Pražané dočkat podstatně dřív. Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) plánuje letos vypsat výběrové řízení na stavební firmu, která by provedla rekonstrukci. Hotovo by mohlo být již za dva roky, náklady se odhadují mezi 250 a 300 miliony korun. „Chceme, aby to plnilo i tu roli, kterou měla tržnice historicky. Nebylo to jenom místo, kde se prodávalo, ale bylo to i přirozené místo setkávání v rámci centra hlavního města,“ řekl radní.

Mezitím v Praze vznikají i soukromé projekty. Mezi Masarykovým nádražím a Florencí již druhý rok funguje kontejnerové městečko Manifesto, které denně navštíví tisíce lidí. Koncept zaměřený na vysokou gastronomii hodlají jeho zakladatelé rozšířit i na Smíchov. Do Prahy se také chystá populární gastronomický ráj Time Out Market z Lisabonu, který ročně navštíví miliony lidí. Restaurace a bary pod jednou střechou jsou součástí připravovaného projektu Savarin u Václavského náměstí. Otevřít by se mohlo za dva roky.