Praha s Tchaj-wanem zahájily klimatickou spolupráci. Míří k uhlíkové neutralitě | E15.cz

Nejméně o 45 procent oproti roku 2010 chce Praha během devíti let snížit emise oxidu uhličitého. Pomoci jí k tomu mají také zkušenosti z Tchaj-wanu. Vyplynulo to z jednání u kulatého stolu, které hlavní město uspořádalo ve spolupráci s Tchaj-wanskou hospodářskou a kulturní kanceláří a tchaj-wanským ministerstvem zahraničí.

„Earth Day Talk na téma klimatické změny a cirkulární ekonomiky je začátkem konkrétní expertní spolupráce mezi Prahou a Tchaj-wanem,“ uvedl Martin Bursík, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima. Smyslem akce pořádané v pražském Centru architektury a městského plánování ku příležitosti čtvrtečního Dne Země bylo navázat partnerství mezi Prahou a Tchaj-wanem v oblasti strategií proti klimatickým změnám.

„Změna klimatu už není otázkou pouze životního prostředí. Představuje jeden ze zásadních problémů, které určují naši dobu,“ uvedl na konferenci Joseph Wu, ministr zahraničních věcí Tchaj-wanu. Dodal, že nestabilní klima vede k regionální, a dokonce i k mezinárodní nestabilitě.

Bursík představil plán Prahy směřující k dosažení několika cílů do roku 2030. K hlavním patří snížení uhlíkových emisí u dodávek elektřiny a tepla o 60 procent, snížení spotřeby tepla a plynu díky úsporným opatřením o 15 procent nebo snížení spotřeby fosilních paliv v dopravě o 17 procent. Teplo a elektřina pocházející z uhlí by měly zcela vymizet.

„Praha není uzavřeným městem obehnaným zdí. V největším české metropoli si uvědomujeme, že jsme neoddělitelnou součástí České republiky, Evropy i celého světa. Proto jsme přijali ambiciózní klimatický závazek, snažíme se jít příkladem i dalším městům a jednoznačně jsme se přihlásili k Zelené dohodě pro Evropu,“ pražský primátor Zdeněk Hřib.

Do roku 2030 by mělo město podle plánu vysázet jeden a půl milionu stromů, zvýšit třídění komunálních odpadů o 38 procent a v hromadné dopravě by mělo jezdit více než devět set bezemisních autobusů. Bursík rovněž uvedl, že bude do devíti let bude přes 23 tisíc budov vybaveno solárními a kogeneračními zdroji elektřiny.

Město chce podporovat především elektromobilitu, plánuje přidat více než deset tisíc veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily. Ty chce primátor silně podporovat stejně jako sdílenou elektromobilitu. „Co se týká sdílených dopravních prostředků, určitě bude Praha podporovat všechno elektrické, co se pohybuje na silnici, nikoli na chodníku,“ uvedl Hřib a dodal, že Praha bude podporovat elektroskútry i elektromobily.

„Změna klimatu je skutečně bezprecedentní hrozbou, kterou je třeba řešit s vyššími ambicemi a společným úsilím všech zúčastněných stran. To vede Tchaj-wan a Prahu ke spolupráci, na kterou se velmi těším,“ doplnil Joseph Wu.