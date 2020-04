Praha zaplatí další miliony vlastní firmě za provoz čistírny odpadních vod | E15.cz

Nová čistírna odpadních vod v Praze na Císařském ostrově měla být funkční již ke konci loňského roku, stále ale běží ve zkušebním provozu. Hlavní město kvůli tomu nyní schválilo dalších patnáct milionů korun vlastní firmě Pražská vodohospodářská společnost, která má čističku na starost namísto budoucího plánovaného správce. Ten by měl zařízení převzít ve druhé polovině příštího roku.

„Do vydání kolaudačního rozhodnutí budeme pokračovat ve zkušebním provozu. Jde nám o to, aby při převzetí provozu splňovala čisticí linka všechny předepsané ekologické parametry,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN), proč nemá stavba za 6,6 miliardy korun stále všechny náležitosti potřebné k provozu.

V praxi to znamená, že čistírna zatím nesplňuje všechny limity látek vypouštěných zpět do řeky, především hodnoty dusíku. Městu by tak podle magistrátu hrozily milionové pokuty od České inspekce životního prostředí. Praha tak bude mít během prodlouženého zkušebního provozu čas nastavit všechny složité technologie pro splnění parametrů.

Zkušební provoz, který běží od roku 2018, prodloužili radní hlavního města loni do září 2021. Původně měla být stavba zkolaudována koncem loňského roku, o rok a tři čtvrtě se kolaudace posunula mimo jiné kvůli nutnému řešení protipovodňových opatření během výstavby.

Pražské vodohospodářské společnosti, ve které má Praha 100procentní podíl, zaplatil magistrát od roku 2016 přes čtyři sta milionů. Naposledy pro ni v březnu schválil magistrát platbu více než patnácti milionů, aby dál spravovala čistírnu, než ji převezmou Pražské vodovody a kanalizace. Další peníze společnosti náleží za samotné provozování čistírny.

O stavbě nové čistírny na Císařském ostrově rozhodlo vedení Prahy kvůli nutnosti dodržení české i evropské legislativy. Nakonec ji začalo stavět vedle původní čistírny z roku 1966, kterou čeká modernizace. Oproti podobným stavbám se ta nová liší tím, že má celý provoz zakrytý a roste na něm zeleň.

Původně město počítalo pro projekt s využitím evropských dotací až ve výši tří miliard korun, ale Bruselu mimo jiné vadila smlouva se společností Veolia, která má v Pražských vodovodech a kanalizacích do roku 2028 většinový podíl. V té době firmě skončí smlouva na pronájem pražské vodovodní infrastruktury a město má předkupní právo na odkoupení zbývajících 51 procent.