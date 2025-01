Pražská organizace ODS nominovala jako lídra strany v metropoli Černochovou

Pražská ODS nominovala jako lídra strany na kandidátce Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) do podzimních sněmovních voleb ministryni obrany Janu Černochovou. Dnes to schválila regionální rada strany v Praze, sdělila regionální manažerka pražské organizace Lenka Mottlová. O celkovém složení společných krajských kandidátek však bude koalice Spolu teprve rozhodovat, média v posledních dnech přitom spekulují o tom, že by Černochová mohla jako jednička koalice v metropoli nahradit Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Ta však dnes serveru iDNES.cz řekla, že kandidátku opět povede zástupce TOP 09.