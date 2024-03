Česko si dnes připomíná čtvrtstoletí od vstupu do Severoatlantické aliance (NATO). „Šlo o jeden z nejdůležitějších dnů českých moderních dějin,“ prohlásil v úvodu konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě premiér Petr Fiala (ODS). „Vstup do NATO z 12. března 1999 znamenal historický přelom pro naše bezpečí,“ zdůraznil premiér. 25leté členství České republiky v alianci během úterý připomene řada akcí. Prezident Petr Pavel například vyznamená bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, který v pondělí přijel do Prahy.