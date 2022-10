Předávání státních vyznamenání ONLINE: Zeman ocení Mašína | E15.cz

Zeman nepozval Pekarovou a Vystrčila kvůli jejich neúčasti na akci Hradu

Prezident Miloš Zeman premiérovi Petru Fialovi (ODS) potvrdil, že na oslavy státního svátku 28. října na Pražský hrad nepozval předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) a pravděpodobného příštího předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Zdůvodnil to tím, že nepřišli na předchozí předávání státních vyznamenání letos v březnu. Zeman předsedu vlády ujistil, že pozval všechny členy jeho kabinetu, a to bez ohledu na výhrady k jejich práci. Fiala to uvedl po jednání s prezidentem v Lánech. Zopakoval, že on s účastí na slavnostním předávání vyznamenání počítá.

Fiala Zemanovi řekl, že nepozvání ústavních činitelů považuje za chybu. „Pan prezident mi sdělil, že pozval všechny členy vlády bez ohledu na to, jaký má názor na kvalitu jejich práce a že skutečně nepozval předsedkyni Poslanecké sněmovny a nepozval předsedu Senátu,“ řekl premiér. Nepozval je proto, že na předávání státních vyznamenání za poslední dva roky na počátku března odmítli přijít. Pekarová a Vystrčil svou neúčast v březnu zdůvodnili dřívějšími Zemanovými proruskými postoji.

Fiala Zemanovi řekl, že je přesvědčen, že na oslavách státního svátku mají být všichni významní ústavní činitelé a reprezentanti veřejných institucí. Zopakoval, že on se páteční slavnosti zúčastní, protože považuje za podstatné, aby předseda vlády byl na této akci přítomen. „Musíme vidět všechny souvislosti, které oslava státního svátku a udílení státních vyznamenání má,“ poznamenal.

Někteří členové vlády avizovali, že na Hrad nepůjdou. Fiala řekl, že jejich rozhodnutí respektuje. V sále budou chybět všichni politici Pirátů či TOP 09, informovaly strany na twitteru. Někteří neúčast zdůvodňují pracovními povinnostmi, například vicepremiér Vlastimil Válek (TOP 09) nedorazí kvůli výhradám k tomu, že Hrad některé ústavní činitele při odesílání pozvánek vynechal. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), k němuž má Zeman od počátku výhrady, řekl, že pozvání nedostal. Nepřijdou také někteří rektoři nebo hejtmani.