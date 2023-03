Které pobočky České pošty zavřou? Máme seznam | e15.cz

Česká pošta zveřejnila seznam tří stovek poboček, které od začátku července zavře bez náhrady. Jedním z hlavních důvodů je špatná ekonomická situace státního podniku. Nejvíce poboček skončí v Moravskoslezském kraji, a to 48. O dalších 35 provozoven zeštíhlí pošta v Praze. Z největších měst bude na druhém místě zasažena Ostrava, přijde o devatenáct poboček. Po tuctu jich skončí v Brně a Plzni.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomu byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pobočky, které podle ní mít nemusíme,“ řekl pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Potvrdil, že státní podnik k 1. červenci s definitivní platností uzavírá tři stovky poboček ze stávajících 3200, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. „Není to o emocích, ale o finanční realitě České pošty. S tím se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by už pobočky nebyly, protože by nebyla Česká pošta,“ dodal Štěpán.

Dlouhodobý trend v poptávce po tradičních poštovních službách podle něho klesá. Za posledních pět let se zájem o tyto služby na pobočkách snížil o čtyřicet procent. Důvodem je především digitalizace, kvůli níž řada lidí nemusí navštěvovat provozovny osobně.

Český telekomunikační úřad proto upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s více než 2500 obyvateli nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří.