Na místě zasahuje Hasičský záchranný sbor, zamířila tam také ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Událost vyšetřuje Vojenská policie. Blízcí zraněných a zemřelého vojáka byli podle mluvčího o nešťastné události vyrozuměni.

Zranění byli převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) a do Vojenské nemocnice Olomouc. Dva vojáci přepraveni letecky do FNOL utrpěli středně těžká poranění. Ostatní zranění jsou ve Vojenské nemocnici Olomouc, řekl dnes mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

Černochová v prohlášení na sociální síti X označila výbuch za tragickou událost, jejíž příčina „je a bude předmětem vyšetřování“. Ministryně míří na místo výbuchu, aby se bezprostředně seznámila s jeho následky a poděkovala záchranným složkám za profesionální zásah.

Ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku se pořádají výcviky profesionálních vojáků, aktivních záloh i dobrovolná vojenská cvičení. V Libavé se konají také výcviky ukrajinských vojáků, kteří v Česku cvičí v rámci asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu. Loni jich ČR spolu s Polskem vycvičila přes 4000, mandát na stejný počet ukrajinských vojáků byl schválen i na letošní rok.

V minulosti například v červenci 2021 utrpěli zranění dva vojáci při sanaci bývalého vojenského prostoru Brdy, kteří čistili od munice bývalou pěchotní střelnici Kolvín. Při manipulaci ale jedna střela vybuchla. Těžce zraněný voják po dvou týdnech podlehl zraněním, explozi přežil pyrotechnik ze ženijního pluku v Bechyni, který později před soudem čelil obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a hrozilo mu až pětileté vězení. Obžaloba ho vinila z toho, že jako hlavní pyrotechnik nesprávně identifikoval nalezenou dělostřeleckou munici jako náhradní a při manipulaci s ní porušil předpisy.

Pyrotechnik s mnohaletou praxí u armády, včetně účasti na zahraničních misích v Afghánistánu, ale u soudu uvedl, že na skládku nechal přemístit jen nalezenou dělostřeleckou munici bez výbušniny. Výbuch vysvětloval tím, že zraněný voják zřejmě našel ještě jinou střelu, nikomu to ale neohlásil a střelu se sám snažil demontovat. Ta ale explodovala. Soudy pyrotechnika osvobodily.