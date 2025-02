Prodej aut s čínským původem se loni v Česku zdvojnásobil na 7675 vozů

Dovoz aut z Číny na český trh se loni více než zdvojnásobil. Češi si v loňském roce pořídili 7675 aut vyrobených v Číně, o rok dříve to bylo 3516 vozů. Auta čínské provenience tak tvořila 3,3 procenta tuzemského trhu nových osobních vozů. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. V pondělí uplyne 30 let od založení čínské automobilky BYD.