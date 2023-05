Proměna magistrály může zpříjemnit centrum Prahy | e15.cz

Magistrále se někdy přezdívá jizva na tváři Prahy. Nehezká silnice vedoucí středem metropole, protínající samotné Václavské náměstí, nemá ale v současné době svou alternativu. Jakékoli větší úpravy magistrály se zřejmě neobejdou bez dostavby městského okruhu, zpoplatnění vjezdu do města nebo jiného způsobu odvedení automobilové dopravy z centra. Vedení Prahy nicméně schválilo nové architektonické studie, které naznačují její budoucí podobu. A nebude to jen samotná silnice, která se bude měnit.

Architekti se zaměřili na úsek magistrály vedoucí od Vltavy na jih k Hlavnímu nádraží. V některých místech by měly do budoucna zmizet estakády a silnice se má položit na úroveň města, magistrála by měla být více přizpůsobená chodcům a cyklistům a přispět k rozvoji v okolí. „Naším cílem je vrátit tomuto zanedbanému území přímo v centru Prahy kvalitu odpovídající jeho významu. Obě pražská hlavní nádraží, jak železniční, tak autobusové, jsou významnou branou do města. Chceme, aby se lidé, kteří nádraží z různých důvodů využívají, cítili bezpečně a příjemně,” řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Už předminulé vedení Prahy nechalo vypracovat studii tzv. humanizace magistrály od kanceláře dánského architekta Jana Gehla. Tehdy se ovšem setkal s odporem části veřejnosti i politiků, podle kterých by se tím zhoršila průjezdnost Prahou. „Tato studie je spíše dlouhodobou vizí. Odstranění estakády na Těšnově není zatím reálné. Razantnější změny na celé magistrále se dají dělat, až po výrazném zklidnění centra, poté co se pokročí dál ve stavbě okruhů, protože jinak to kapacitně zjevně nevychází. Už dnes je ale vhodné mít jasnou vizi pro budoucnost,” uvedl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Město chystá v první fázi menší úpravy podle návrhu švýcarských architektů, jako například výměnu osvětlení a dopravního značení. Ve střednědobém horizontu by se mohlo přistoupit k úpravě počtu pruhů, rozšíření chodníků s cyklostezkou a odstranění reklamních prostor. Až v nejdelším výhledu se počítá s odstraněním estakády na Těšnově a výraznějšími stavebními úpravami silnice, která propojuje sever a jih metropole.

Jak se promění Praha podél magistrály?

Vjezd do Bubnů a Holešovic

Výraznou proměnou má projít Hlávkův most, který je nyní ve špatném stavu a hyzdí okolí stanice metra Vltavská. Budoucí výstavba nové čtvrtě na brownfieldu Bubny-Zátory ovlivní samozřejmě i magistrálu. U chystané Vltavské filharmonie klesne silnice na úroveň budovy Elektrických podniků a Nábřeží kapitána Jaroše se zahloubí pod filharmonii. „Tak vznikne otevřený veřejný prostor celoměstského významu s přístupem k Vltavě,“ popsal Hlaváček, podle kterého bude z magistrály městská třída, po které půjde pohodlně dojít pěšky do centra města. Rozvoj se chystá i na ostrově Štvanice, kudy už letos povede nová lávka.

Vizualizace Vltavské filharmonie Autor: Bjarke Ingels Group (BIG)

Florenc a Těšnov

Velký stavební rozvoj se chystá také v okolí Florence, kde se počítá se zrušením estakády a položením magistrály na zem. Na této variantě pracovalo uskupení nizozemských urbanistů a krajinářů z ateliérů De Architekten Cie. a Lola Landscape architects společně s brněnským architektonickým studiem M2AU. V okolí silnice má podle nich na Těšnově vzniknout park, počítá se také s variantou výstavby nového archeologického muzea či jiné veřejné budovy. Na Florenci a kolem autobusového nádraží má vzniknout část nové čtvrtě, na kterou byla už dříve vypsaná architektonická soutěž. Proměna má do celé oblasti, která je významnou křižovatkou pro veřejnou hromadnou dopravu, a to městskou i dálkovou, vrátit život.

Budoucí podoba pražského Těšnova Autor: De Architekten Cie., Lola Landscape architects, studio M2AU

Křižovatka u Bulhara

Časté místo dopravních nehod, nevzhledná křižovatka U Bulhara, kde projedou denně desítky tisíc aut, se má také dočkat proměny. „Ve spolupráci s architektonickým ateliérem Roháč Stratil jsme vytvořili studii, která zlepší podmínky pro chodce i cyklisty v tomto dopravním uzlu a zároveň revitalizuje prostor centra Naděje Praha,“ uvedl Hlaváček.

Budoucí podoba křižovatky u Bulhara Autor: agps architecture

Hlavní nádraží

Samotné Hlavní nádraží čeká rekonstrukce, na záměry Správy železnic na rekonstrukci stropní desky odbavovací haly chce navázat i Praha. Ta by ráda zkultivovala prostor před historickou Fantovou budovou, která se nad odbavovací halou nachází a která je nyní kvůli rušné magistrále nepříliš využívaná. Významnou změnou by mělo být například zavedení přechodu pro chodce, což ovšem může znamenat zhoršení situace pro řidiče. Má také dojít k redukci odbočovacího a připojovacího pruhu ke křižovatce U Bulhara. Na druhé straně se soutěží také nová podoba Vrchlického sadů, nechvalně známého jako Sherwood.

Budoucí podoba magistrály u Hlavního nádraží Autor: IPR Praha / Jakub Hendrych

Václavské náměstí

Na Václavské náměstí se mají vrátit tramvaje, které budou přes magistrálu přejíždět, a propojí tak náměstí s Vinohrady a Hlavním nádražím. Dodavatele rekonstrukce horní části Václavského náměstí nyní město soutěží.

Nové Václavské náměstí by mělo podle tvůrců být příjemnější pro pohyb a dostupnější hromadnou dopravou. Autor: Jakub Cigler architekti

Život pod magistrálou i na ní

Architekti se zaměřili i na využití prostor pod magistrálou, kde by mohly vzniknout komerční a jiné veřejné prostory. V místech, kde je silnice vyvýšená, by se mohli lidé dostat nahoru různými schodištěmi a po nových širokých chodnících či vyhlídkách tak nahlédnout na město zase z jiného úhlu.