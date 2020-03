Koronavirus: Počty nakažených by mohly začít klesat asi za měsíc | E15.cz

Za optimistického předpokladu, že všichni budou dělat to, co mají, bude epidemie koronaviru v České republice narůstat ještě zhruba měsíc, pak by měla jít dolů. Na úterní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V Česku je 396 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 52 víc než v pondělí večer. Provedených testů bylo zhruba 6600.

„Každým dnem bych očekával, že dojde k nějakému oploštění alespoň v Itálii. Neříkám, že budou klesat počty zemřelých, to bude ještě záležitost mnoha dnů, kdy by to teoreticky mělo stoupat, ale protože Itálie už udělala řadu opatření, a já doufám, že jsou dodržována, tak by se to na jejich křivce mělo projevit,“ řekl Prymula.

Co se týče České republiky, během týdne až deseti dnů by měl být na křivce vidět nějaký pohyb, to znamená oploštění, řekl Prymula. „Pokud se to podaří, tak ta epidemie bude narůstat ještě zhruba měsíc a pak by měla jít dolů. To je optimistický předpoklad, že všichni budou dělat to, co mají, a že se nám podaří ten přenos limitovat,“ dodal epidemiolog.

První tři lidé se v ČR z nemoci zcela vyléčili, naopak jiní tři pacienti nakažení koronavirem jsou ve velmi vážném až kritickém stavu, informovalo ráno ministerstvo zdravotnictví.

Tři uzdravení pacienti, kteří se léčili v ústecké nemocnici, jsou z Děčína. Lidé, kteří lyžovali v severní Itálii, byli mezi prvními nakaženými novým typem koronaviru. V Česku se poprvé prokázal 1. března. Kvůli nemoci platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci bude vláda řešit znovu ve středu i ve čtvrtek.