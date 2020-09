Prymula a nová opatření: limity pro akce zpřísní | E15.cz

Nový ministr potvrdil omezení provozní doby restaurací či barů do 22. hodiny. Nařízení bude platit prozatím po dobu čtrnácti dní. Rovněž rezort omezil maximální počet diváků na venkovních sportovních akcích na dva tisíce. Pokud jde o venkovní akce, kde lidé stojí, limit je padesát osob.

Na vnitřních akcích je nový limit tisíc osob. Vnitřní akce, kde lidé stojí, se mohou konat jen při účasti do deseti osob. Nová opatření se budou týkat i provozu kadeřnictví a podobných zařízení, dál však budou moci zůstat otevřena.

„Vidíme nárůst případů nákazy. Když se srovnáme se zeměmi v Evropě, je zřejmé, že naše data nejsou uspokojivá. Porovnáváme se se zeměmi, kde je vývoj onemocnění alarmující,“ řekl ministr Prymula.

Potvrdil, že je dál navyšována testovací kapacita, která dnes převyšuje 22 tisíc testů denně. Rezort se nyní zaměřuje na kapacitu odběrových míst.

„Naprosto nejrizikovější oblastí je Praha, nasává občany z jiných regionů, kteří pak odjíždějí zpět a nákazu roznáší,“ řekl ministr.

Zpřísnění se naopak nebude týkat prvního stupně základních škol. „Určitě ho zavírat nechci,“ ujistil Prymula. Případná budoucí opatření pro druhý stupeň, střední a vysoké školy se budou odvíjet od dalších jednání a neměla by být plošná, řekl Prymula.

Naznačil také, že se „velmi blíží doba, kdy by nemusel být nutný druhý test na Covid-19“. Pokud se dotyčný prokáže prvním negativním testem, mohlo by stačit, pokud by deset dní strávil v domácí karanténě. „Riziko, že by šířil nákazu dál, je enormně malé, obzvlášť u osob bez příznaků,“ dodal Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví také obdrželo výsledky šetření, jenž ověřovalo jednu z vakcín proti Covidu-19. Prymula předá výsledky k expertíze odborníkům z České vakcionologické společnosti, která posoudí kvalitu vakcíny.