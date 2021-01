Rada VZP si vyslechne šéfa pojišťovny Kabátka. O jeho prohřešku nemusí rozhodnout | E15.cz

Že by křeslem ředitele největší zdravotní pojišťovny v zemi s téměř šesti miliony klienty mohlo něco otřást, by do minulého týdne asi čekal málokdo. Kabátek v listopadu, tedy před necelými třemi měsíci, znovu obhájil pozici, VZP řídí třetí funkční období.

O možném konci Kabátka se přitom hovořilo už od sněmovních voleb v roce 2017. Spekulace, že má být nahrazen člověkem loajálním vůči hnutí ANO a jeho šéfu Andreji Babišovi, zesílily loni.

Možným adeptem byl údajně exministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který v září rezignoval na vládní post. Změna ve vedení VZP se podle všeho probírala také na vyšehradské schůzce Vojtěchova nástupce Romana Prymuly s předsedou poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem, kam dorazil i ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant.

Za nejpravděpodobnější- ho uchazeče byl považován Kabátkův náměstek David Šmehlík podporovaný ANO, který nakonec jako jediný před tajným hlasováním správní rady VZP kandidoval. Podle dostupných informací však získal velmi malou podporu. „Ředitel Kabátek obhájil se silným mandátem 21 z 26 hlasů,“ citovala tehdy ČTK svůj zdroj obeznámený s jednáním rady a jejím neveřejným hlasováním.

Pokud jsou tyto informace správné, proti Kabátkovi se postavilo pět členů rady a čtyři se zdrželi nebo nebyli přítomni. Z dvaceti radních volených sněmovnou má ANO osm zástupců, tři ODS, po dvou členech mají Piráti a SPD. Zbylé strany jako ČSSD, KSČM, lidovci, TOP 09 a STAN mají po jednom místě v radě. Zbylých deset radních vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví, nyní jsou dvě místa neobsazená.

Složení rady, z níž momentálně polovinu tvoří lékaři, je na stránkách VZP: https://www.vzp.cz/o-nas/kdo-jsme/organizacni-struktura/spravni-rada/clenove-spravni-rady.

Pokud by tentokrát Kabátek většinu radních nepřesvědčil, správní orgán VZP by musel vybrat nového šéfa pojišťovny. Postup je takový, že kandidáty může navrhnout kdokoli ze třiceti radních. V tajné volbě pak zvítězí ten, kdo dostane minimálně 16 hlasů ze třiceti.

Je však možné, že rada o odvolání Kabátka v pondělí vůbec jednat nebude. Její člen Karel Zitterbart, který v orgánu zastupuje Starosty a nezávislé, souhlasí, že Kabátek není podle vakcinační strategie mezi prioritními skupinami obyvatelstva.

"Dokument ale vznikal chaoticky a řádně se připomínkoval až na začátku ledna. Vinu za očkovací chaos nese ministerstvo zdravotnictví, a nikoli ředitel Kabátek,“ řekl radní. Zitterbart je přesvědčen, že odvolání šéfa VZP by za stávající pandemie ohrozi lo řádné fungování pojišťovny. „Nebudu požadovat odstoupení pana Kabátka,“ podotkl.