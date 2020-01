Důchodová reforma je proveditelná ve třech verzích, říká Nerudová | E15.cz

Obrysy reformy Jak vysoká by základní a zásluhová penze mohly být, se komise v pátek neshodla. Podle šéfky komise Danuše Nerudové jsou na stole tři varianty - spravedlivá, technická a úsporná. Ve spravedlivé a technické by základní důchod činil třicet procent průměrné mzdy, v úsporné 22 procent. V prvních dvou by tak všichni senioři a seniorky měli teď jistých 10 500 korun, ve třetí 7740 korun. Pro zásluhovou část by měla zůstat stejná pravidla jako dosud, tvrdí ministryně a šéfka komise. Modely se liší také oceněním péče o dítě či práce i po dosažení důchodového věku.