Páteční rozsáhlý výpadek elektřiny v části Česka způsobil souběh několika poruch, jejichž přesná příčina zatím není známá. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda představenstva společnosti ČEPS Martin Durčák. Přetížení přetoky ani zásah třetí strany podle něj za výpadkem nestály, soustava fungovala před incidentem bez problémů. Linka, jejíž selhání vedlo až k blackoutu, byla poškozena už v loňském roce, tehdy ale k dalším výpadkům nedošlo. ČEPS nyní zahájil mimořádné kontroly hlavních elektrických vedení s využitím termovizní technologie a chystá i další speciální inspekce. Výsledky by měly být známé během několika týdnů.

Velkou část České republiky v pátek na několik hodin postihl masivní výpadek elektrického proudu, který způsobil přetržený kabel. Bez elektřiny se ocitl podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) asi milion odběratelů. V tuzemsku je 6,3 milionu odběrných míst.

Hlavní mechanickou příčinou bylo podle ČEPS roztržení fázového vodiče, tedy kabelu, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. To vyřadilo z provozu páteřní linku V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Vzápětí vypadl blok elektrárny Ledvice na Teplicku a velká rozvodna Krasíkov na Orlickoústecku. Dispečer kvůli velkému zatížení vypnul také vedení V208, které propojuje rozvodny.

„Pokud by nedošlo k téměř souběžnému výpadku dalších částí soustavy, výpadek linky V411 by neznamenal vybočení z povolených mezí provozu,“ řekl Durčák. Za normálních okolností by tak podle něj roztržení kabelu na lince nevedl k dalším výpadkům. Upozornil na to, že linka V411 měla výpadek už v listopadu loňského roku, tehdy ovšem nenásledovaly výpadky na další technice. ČEPS linku následně opravil.

Výsledky v řádu týdnů

Souvislost mezi jednotlivými výpadky nyní ČEPS spolu s distributory a dalšími odborníky prověřuje. Výsledky chce mít v řádu týdnů. Spolu s tím podnik dnes dopoledne zahájil speciální kontroly klíčových vedení, jejichž stav a fungování prověřuje za pomoci termovize ve vrtulníku.

Durčák také vyloučil, že by páteční blackout způsobilo přetížení soustavy kvůli přetokům elektřiny ze zahraničí. Dovoz elektřiny z Německa sice byl podle statistik ČEPS mírně nad původním plánem, zůstával však podle podniku ve standardních hodnotách. „Běžně bývají i výrazně vyšší přetoky a soustava s tím nemá problém,“ uvedl místopředseda představenstva ČEPS Svatopluk Vnouček.

O přetížení soustavy jako příčině výpadku hovoří předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Výpadek byl podle něj důsledkem nezvládnutého přísunu elektřiny z Polska a Německa vyrobené ze slunce a větru. Od loňského listopadu je navíc mimo provoz jeden ze čtyř velkých transformátorů instalovaných poblíž Kadaně, které mají tyto přetoky brzdit, uvedl ve videu na facebooku. Vláda a ČEPS podle něj kolem výpadku mlží.