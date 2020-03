Schillerová navrhne zvýšit schodek rozpočtu na 200 miliard korun | E15.cz

„Mám připravený návrh s deficitem 200 miliard korun a počítám s posílením nemocenského pojištění. Nevíme, kolik budou náklady krize, tak bych posílila i kapitolu rozpočtové rezervy a vláda by hlasovala o každém mimořádném výdaji,“ uvedla.

V případě úspor se Schillerová domluvila s ministrem obrany Lubomírem Metnarem, že by ministerstvo letos odložilo nákupy za zhruba tři miliardy korun. Dále také plánuje snížit o 1,5 miliardy korun výdaje na jízdné důchodců a studentů. V roce 2019 stály slevy jízdného pro studenty a důchodce 5,78 miliardy korun.

Schodek rozpočtu chce ministryně pokrýt především prodejem státních dluhopisů. „Máme startovací pozici mnohem lepší než před krizí 2008 a 2009. Máme stále zdravé veřejné finance, nízké zadlužení, přebytkové zdravotní pojištění, přebytkové municipality. Takže naše pozice na to, abychom si mohli půjčit, je,“ uvedla Schillerová. Dodala, že letos navíc Česko čeká nejnižší objem splátek předchozích dluhů od roku 2010.

Schillerová také připravuje další daňový tzv. liberační balíček, kde by odložila i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce července. Mělo by se to týkat i již odevzdaných podání. Cílem je omezit chození lidí na finanční úřady. Dále MF připravuje i rozšíření promíjení dalších sankcí a poplatků. Úřad již například zrušil dočasně sankce za pozdní odevzdání daňového přiznání, pokud lidé odevzdají přiznání do 1. července. První termín je totiž 1. dubna.

Firmy by také mohly podle Schillerové umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let. „Chci umožnit, aby tu ztrátu mohli podnikatelé i fyzické osoby uplatnit zpětně ze zisku z předchozích let, například 2018 nebo 2019. Firmě by tak vznikl nárok na vrácení daně a pomohlo by to tu firmu revitalizovat a pomoci v příštím roce k tomu ekonomickému rozvoji,“ uvedla. Toto opatření ale vyžaduje podle ministryně změnu zákona.

Schillerová také podpoří odklad záloh podnikatelů na zdravotní a sociální pojištění na půl roku. Při vyúčtování pojištění, které budou muset podnikatelé udělat příští rok, pak chce platbu minimálního pojištění podnikatelům odpustit.

„Budu podporovat, abychom šest měsíců nepožadovali zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Budu také podporovat, abychom i v následujícím roce, kdy se bude předkládat vyúčtování, tak to minimální pojištění bychom měli odpustit,“ uvedla. Upozornila, že zdravotní pojišťovny jsou v přebytku 60 miliard, a že by se tak o i ony mohly na podpoře ekonomiky v tomto smyslu podílet.

Další zvažované opatření podle ministryně jsou kompenzace firmám, které musely omezit nebo zavřít výrobu. „Musíme ale přesně nadefinovat podmínky,“ dodala.

Celková opatření vlády při podpoře ekonomiky a snaze udržet zaměstnanost jsou tak podle ministryně kurzarbeit pro otevřené provozy, náhrada mzdy pro uzavřené provozy, odpuštění pojistného u podnikatelů, liberační balíček týkající se daní, rozšíření ošetřovného, bezúročné úvěry pod podnikatele a záruky za úvěry od komerčních bank.

Vláda tento týden již schválila, že stát by měl doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let pak dostanou nově ošetřovné 424 korun na den. Návrh nového zákona dostane v úterý ke schválení Sněmovna. Doplacené ošetřovné by mohlo získat 190 tisíc lidí. Stát by to mělo 2,7 miliardy korun.

Sledujte dění kolem koronaviru ONLINE