Současná bezpečnostní situace je podle ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky nejvážnější od druhé světové války. To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině nebo palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti udělali také u nás, řekl novinářům po úterním jednání s prezidentem Petrem Pavlem v pražském sídle kontrarozvědky. Zdůraznil, že je potřeba být připravený současným rizikům čelit. Prezidentova bývalého poradce Petra Koláře Koudelka za bezpečnostní riziko pro ČR nepovažuje.

Koudelka řekl, že by bylo chybou považovat konflikty na Ukrajině či v Gaze za něco, co se nás týká jen okrajově, případně vůbec. „Agresivní Ruská federace je velkou hrozbou pro demokratické země Evropy včetně Česka,“ uvedl. Mezi hrozbami zmínil i možnost návratu islámského terorismu do Evropy. „Riziko nemůžeme podceňovat, i když nedisponujeme žádnou konkrétní informací o přímém ohrožení bezpečnosti ČR,“ řekl Koudelka.

Pavel po schůzce s Koudelkou a vedením BIS uvedl, že v aktuální bezpečnostní situaci je role tajných služeb zásadní. „Nynější bezpečnostní situaci bychom určitě neoznačili jako bezproblémovou a výhled do budoucna není nijak optimistický. Dá se předpokládat, že se bude ještě komplikovat,“ konstatoval Pavel. Tajné služby v Česku podle něj fungují tak, jak se v zavedené demokracii sluší.

Pavel ocenil, že tajné služby poskytují zákonným adresátům objektivní informace a analýzy nezatížené politickou zakázkou. Umožňují tím podle něj informovaná rozhodnutí státu. Vyzdvihl také, že mají důvěru u českých partnerů v zahraničí. „Je to mimořádně důležitá věc, spolupráce mezi tajnými službami a výměna informací nejsou možné bez naprosté důvěry,“ podotkl.

VIDEO: Prezident Pavel navštívil BIS

Pavel je prvním prezidentem po 26 letech, který do sídla BIS dorazil. Předtím to byl v roce 1998 Václav Havel. Pavel konstatoval, že tuto informaci nepřijal s velkým překvapením. Návštěvu však ve své pozici považuje za standardní, protože prezident musí mít nejlepší možné informace. Předchozí prezident Miloš Zeman byl k BIS velmi kritický, Pavel ocenil nynější návrat k normálnímu vztahu Hradu s kontrarozvědkou.

Kolář není podle šéfa BIS rizikem

Bývalý poradce prezidenta pro zahraniční vztahy Petr Kolář není bezpečnostním rizikem pro prezidenta ani pro Českou republiku, míní Koudelka. „Prověrku ke své nynější činnosti nepotřebuje, protože nepřichází do styku s utajovanými informacemi,“ doplnil šéf BIS.

Bývalý diplomat Kolář skončil v lednu v pozici Pavlova poradce, pokračuje ale v expertním zahraničněpolitickém poradním týmu. Český rozhlas Radiožurnál v prosinci informoval, že Kolář nebude mít prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Žádost o ni sice odeslal, Kancelář prezidenta republiky (KPR) ale rozhodla, že ji ke své činnosti na Hradě nepotřebuje. Zdůvodnila to tím, že pro Kolářovu činnost není nezbytné, aby se seznamoval s utajovanými informacemi. Kolář tehdy v reakci na to uvedl, že jej rozhodnutí mrzí, ale nezbývá mu než ho respektovat.

Koudelka v úterý dodal, že ze zákonné působnosti BIS nemá informaci, podle které by byl Kolář pro ČR nebo prezidenta bezpečnostním rizikem. „Nemám ji a nikdy jsem ji neměl,“ uvedl. Kolář podle něj získal velmi dobré kontakty na osobnosti v západních zemích, kterých využívá. Prověrku podle Koudelky nyní nepotřebuje. „Povaha jeho práce je taková, že se nesetkává s utajovanými informacemi. Pokud by se to změnilo, pak o ni požádá a bude na NBÚ, jestli ji vydá,“ dodal šéf BIS.

Deník e15 v únoru přinesl informaci, že Kolář na jednu stranu v roli prezidentova poradce kritizuje Rusko a Čínu, zároveň však působí v nadnárodní lobbistické kanceláři Squire Patton Boggs, která dříve za peníze prosazovala v USA zájmy čínské technologické společnosti Huawei. Své současné klienty Kolář odmítá zveřejnit a podle analytiků organizace Transparency International tak může být ve střetu zájmů.