Senát chce zrušit zákaz prodeje v obchodech o vybraných svátcích a daň z nabytí nemovitostí | E15.cz

Senát chce zrušit daň z nabytí nemovitých věcí. Svůj návrh dnes vložil do poslanecké novely zákonného opatření Senátu o dani z nabytí, která má osvobodit od daně první prodej bytů v rodinných domech. S pozměňovacím návrhem na zrušení daně přišel senátní hospodářský výbor. Předlohu tak nyní dostane opět Sněmovna, která o senátním návrhu na zrušení daně rozhodne. Na dani z nabytí vybral stát jen loni 13,6 miliardy korun, předloni to bylo 12,5 miliardy. Zrušit zákonné opatření o dani z nabytí navrhovala už ve Sněmovně ODS při schvalování projednávané novely. Stejný návrh ODS odmítla Sněmovna už loni. Někteří senátoři dnes označovali daň z nabytí jako nemorální. Pro přijetí výborového návrhu na zrušení zákona hlasovalo 47 z 61 přítomných senátorů, proti byli jen dva senátoři.Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji platil prodávající a kupující byl v pozici ručitele. „Od výběru této daně by se mělo jednoznačně upustit,“ řekl předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS). Je podle něj nepřijatelná a nemorální, protože v drtivé většině se nemovitost pořizuje z peněz, které už byly zdaněny daní z příjmů, a stát by neměl toto dvojí zdanění postihovat. Výběr této daně navíc podle něj přispívá ke zdražování nemovitostí. Senátoři z liberálního klubu už mají ústavní žalobu na Zemana „Ona ta daň tomu státu vlastně nepatří, vždyť je to už jednou zdaněné,“ prohlásil Jan Horník (STAN), který daň z nabytí označil rovněž za nemorální. „Je to prachsprostá lenost finančních úřadů plnit své povinnosti,“ prohlásil senátor Tomáš Goláň (KLD). Finanční úřady podle něj „obírají“ kupující, kteří daň z nabytí nyní platí, protože se jim od nich snáze vymáhá. Senátor ANO Jaroslav Větrovský naopak varoval, že pokud by Parlament daň z nabytí zrušil, pak by podle analýzy ministerstva financí přišel stát jen letos o víc než šest miliard korun. Navrhoval proto, aby Senát předlohu schválil v podobě předložené Sněmovnou. Projednávaná novela zákonného opatření z pera poslance ANO Karla Raise počítá s tím, že první prodej bytů v rodinných domech bude osvobozený od daně z nabytí nemovitých věcí. Dosavadní osvobození v zákoně se vztahují mimo jiné na první úplatné nabytí rodinného domu nebo bytu v bytovém domě, ale ne v rodinném domě. Rodinný dům pak může mít podle předpisů nejvýše tři byty. Poslanec Rais argumentuje například tím, že v poslední době roste trend vymezovat bytové jednotky i v nově postavených rodinných domech.