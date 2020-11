Kraje a obce mají dostat více peněz | E15.cz

Schválení nové paušální daně pro živnostníky je na spadnutí, přestože Senát návrh na jeho zavedení ve čtvrtek vrátil poslancům. Proti samotné paušální dani senátoři nic nemají, chtějí však využít faktu, že se novelizují daňové zákony, a navrhli změnu rozpočtového určení tak, aby do krajů a obcí šlo více peněz.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) senátorský návrh podporuje a slíbila jej prosadit ve sněmovně. Předloha po opětovném projednání poslanci zamíří rovnou k prezidentovi k podpisu.

Paušální daň umožní živnostníkům od příštího roku odvádět státu jen jednu souhrnnou platbu 5469 korun, která obsahuje daň z příjmu, zdravotní i sociální pojištění. Týkat se má podnikatelů s příjmy do jednoho milionu korun. Nové opatření však zároveň znamená částečný výpadek z příjmu samospráv, byť jen v řádu desítek milionů korun.

Senátoři proto navrhují upravit způsob, jakým se obecně rozdělují výnosy z daní z příjmů mezi stát a samosprávy. Podíl krajů a měst se má nově počítat z celého výnosu, ne jen ze šedesáti procent. „Ta oprava přinese samosprávám zhruba 500 až 700 milionů korun, podle toho, jaké bude inkaso daní,“ řekl senátor Vladislav Vilímec (ODS), který změnu navrhl.

Schillerová návrh podpořila, povede to podle ní ke zpřehlednění celého systému rozpočtového určení daní. „Je to technikálie, která tam přežívá dlouhá léta. Jde o jakousi míru nespravedlnosti při rozdělování, když se výnosy nerozdělují ze 100 procent, ale jen ze 60 procent,“ přiznala ministryně. Je to tak po dlouhé době poprvé, kdy ministerstvo financí podpořilo změnu rozpočtového určení daní ve prospěch samospráv.

Zástupci krajů se letos pokoušeli změnit systém rozdělování daňových výnosů několikrát, ale bez úspěchu. Kvůli současné koronavirové krizi přitom podle nich budou muset samosprávy čelit nebývalému poklesu příjmů.

Výpadek má dále prohloubit například navrhované zrušení superhrubé mzdy, kvůli čemuž mohou samosprávy přijít až o 25 miliard korun. „Dosud žádný schválený zákon neměl na rozpočty samospráv takto negativní a skokový efekt,“ upozornil europoslanec Stanislav Polčák, který je předsedou Sdružení místních samospráv.