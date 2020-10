Kraje nemají dost zdravotníků | E15.cz

Stovky zdravotníků budou muset tuzemské nemocnice poslat například do chystané záložní nemocnice v pražských Letňanech, pokud se situace výrazně zhorší. „Kdyby nám někdo rozkázal, že máme dát naše kapacity do Letňan, tak bychom tam ve výsledku museli vozit i naše pacienty. A to nemá smysl,“ oponuje liberecký hejtman Martin Půta (SLK). „Očekáváme, že naši lékaři se budou primárně starat o naše pacienty zde v kraji,“ dodal hejtman s tím, že kraj polní nemocnici nechystá a je schopen využít stávající kapacitu v nemocnicích.

Podobně to vnímají i další kraje, například na Vysočině se snaží najít záložní prostory přímo v areálech nemocnic. „Vytvářet jakákoli jiná lůžka někde jinde, v jiných prostorách, kde k tomu nemáme personál, nepovažujeme v téhle chvíli za nějakou pomoc,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

Kapacity nejsou ani v Brně, kde je podobně jako v Praze připraven projekt záložní nemocnice s 300 lůžky na tamním výstavišti. „Mohli bychom nemocnici vybudovat za týden, problémem by ale bylo zajistit personál, což by musel udělat stát,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Městská Nemocnice Milosrdných bratří by podle ní mohla poskytnout několik doktorů, nikoliv však sestry.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že největší nápor na zdravotnický personál očekává mezi 3. a 11. listopadem, kdy se do nemocnic dostanou lidé nakažení v těchto dnech. Z toho důvodu mají nyní všechny kraje povinnost ve spolupráci s hasiči vytipovat hotely, kam by mohli jít neakutní pacienti.

„Plánovány jsou vždy dva hotely na kraj s kapacitou 50 až 100 osob. První hotel je negativní a druhý je pro případ, kdy se v hotelu vyskytne pozitivní osoba,“ uvedla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Nicole Studená. Pozitivní pacient by byl přemístěn do druhého hotelu, domů nebo do nemocnice. V hotelech by podle hasičů neměl být trvale přítomen zdravotnický personál, lékaři by tam jen za pacienty docházeli.

Například hejtmanství Ústeckého kraje již vytipoval hotely v Teplicích, Mostě a Chomutově. Také Středočeský kraj navrhl hasičům několik hotelů pro pacienty, podle mluvčí kraje Heleny Frintové však zatím není jasné, kdo bude péči zajišťovat, ani kdo to bude případně hradit. „Pro nás je prioritou v maximální možné míře udržet pacienty s COVID-19 v rámci stávajících lůžkových zařízení,“ dodala Frintová.

Počet pracujících lékařů a sester kolísá v důsledku samotné epidemie. Nakažených zdravotníků je nyní více než šest tisíc. Nemocnice již omezily neakutní péči a začaly využívat i studenty medicíny a středních zdravotnických škol. Například Nemocnice Šumperk požádala o výpomoc okolní praktické lékaře a ambulantní specialisty. Na základě výzvy prezidenta České lékařské komory Milana Kubka se ze zahraničí přihlásilo na pomoc v Česku šestnáct lékařů.

Na rozdíl od situace z jara nechybí nemocnicím ochranné prostředky, byť v některých místech se tenčí zásoby rukavic a plášťů.