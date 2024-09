Lídr Spolu ve Středočeském kraji Jan Skopeček odmítl tvrzení, že by v rámci očekávané rekonstrukce vlády po možném odchodu Pirátů do opozice dostal nabídku na ministerský post. Na povolební jednání ve Středočeském kraji nemá podle něj nynější napjatá situace ve vládě žádný vliv.

„Žádnou relevantní nabídku na účast ve vládě jsem nedostal. Dostávám pouze dotazy novinářů, jestli jsem takovou nabídku dostal, jestli bych ji vzal, a já odpovídám, že ke mně žádná taková nabídka nedorazila,“ řekl ke spekulacím o svém vládním angažmá Skopeček. Zdůraznil, že od premiéra Petra Fialy (ODS) ani nikoho z jeho okolí nabídku na vstup do vlády nedostal ani náznakem.

Premiér v úterý oznámil, že navrhuje odvolat vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) z ministerstva pro místní rozvoj kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení. Bartoš předpokládá, že Piráti ve vládě skončí, když jim z vlády „vykopli“ předsedu.

„Doufám, že všichni oddělují vládní a regionální úroveň. Na regionální úrovni je to tak, že nic nového se v posledních dnech nestalo,“ uvedl Skopeček. Podotkl, že v povolebním vyjednávání na kraji nevystupuje za sebe, ale za středočeskou ODS, respektive za Spolu. „Čili to v žádném případě není jen o mně. To je o dalších mých kolezích, o jejich angažmá v radě kraje a dalších orgánech. Jedna osoba opravdu nemůže rozhodovat o celkovém nastavení rady kraje,“ prohlásil.

Zopakoval, že zástupci Spolu nechtějí spěchat a uzavírat pod tlakem rychlé dohody nebo dohody jen na základě personálií. Platí, že příští týden v pondělí se uskuteční schůzka Spolu a STAN a tento čtvrtek bude ještě zasedat regionální rada ODS. „To je poradní jednání, tam nečekejme žádné rozhodnutí. Je to průběžná informace o stavu vyjednávání a debata o tom, jak řešit nevýhody jednotlivých variant a většin,“ dodal. Další schůzku s hnutím ANO zatím Spolu podle Skopečka naplánovanou nemá, v kontaktu ale zástupci obou uskupení budou.

Nejasný termín jednání s ANO

Podobně vidí situaci i lídr ANO Helebrant. „Já si nemyslím, že by to mělo nějaký zásadní vliv na vyjednávání na kraji, protože Středočeského kraje se Piráti netýkají,“ komentoval pnutí v kabinetu. Ke spekulacím o možném angažmá Skopečka v případné obměněné vládě podotkl, že může leda čekat na to, co se stane. „Tohle není otázka úplně na mě, ale na pětikoalici nebo spíš na čtyřkoalici,“ dodal.

Scénář povolebních schůzek se podle něj pro ANO nemění. S lídrem Spolu měl jednání v noci na neděli a od té doby se neviděli ani si netelefonovali. Poukázal na to, že ve čtvrtek má mít ODS zasedání regionální rady a v pondělí se chce Spolu znovu sejít s představiteli STAN. Kdy se Spolu opět setkají s ANO, podle něj není jasné. „Opravdu nemám žádný termín. Nevím, jestli s námi budou chtít mluvit v pátek, nebo až příští týden po jednání se STAN,“ dodal Helebrant.

V krajském zastupitelstvu o 65 členech obsadilo vítězné ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 13 zastupitelů. Spolu je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s oběma subjekty. Nabídky má nyní od ANO i STAN. Piráti se do zastupitelstva nedostali.