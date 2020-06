Škrty by ekonomiku zabily, míní místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček | E15.cz

Odmítá spekulace o vládní rošádě a výměně rezortů mezi ČSSD a ANO a tvrdí, že vládními opatřeními zachránili zemi. Kritiku od premiéra Andreje Babiše už bere jako kolorit, sám ho ale kritizuje za to, že ještě loni na podzim do nemocnic investovat odmítal, ale až nyní pochopil, že to je téma pro voliče. "Ještě loni nám řekl, že do černé díry se peníze sypat nebudou. Nyní překvapivě zjistil, že zdravotnictví už černá díra není a tvrdí, že to je priorita jeho hnutí," říká ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Říkáte, že Česko zachránil před nákazou muž, který si přeje zůstat v pozadí. Člen krizového štábu a šéf Čes Roman Šmucler zase hovoří o tajemné skupině na ministerstvu zdravotnictví. Vládu ovlivňuje nějaká uzavřená lobby?

Oba jsme měli na mysli stejné lidi. Vytvořili ad hoc skupinu, rozhodli se pomáhat a nadále pomáhají. Ale nechtějí být vidět. Ohromným přínosem byl nikoliv epidemiologický, ale matematický model možného šíření koronaviru, který zabránil rozsáhlé nákaze. Vycházel ze situace v Itálii a predikoval, co všechno tu může nastat. Viděl jsem ho poprvé na ministerstvu vnitra se šéfy policie a hasičů, pak jsme ho ukázali premiérovi. Zpočátku ho odmítal s tím, že to je jen matematika. Další a další dny ale potvrzovaly, že model předpověděl vývoj epidemie na téměř jednotky nakažených včetně exponenciální křivky. To přesvědčilo Andreje Babiše. Pochopil, že musíme jednat velmi rychle.

Jména autora modelu neprozradíte?

Nepřeje si to. Prozradit mohu to, že je to občan České republiky.

Jak se vám spolupracovalo s premiérem, když zpočátku nevěděl, co má dělat? Stěžoval jste si také na šéfa rezortu zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Spolupráce fungovala v rámci možností, vláda pracovala jako jeden tým. Jistě, na ministerstvu zdravotnictví to trochu skřípalo. Měl jsem výhrady k nákupům ochranných prostředků. Nechci ale kolegu Vojtěcha přehnaně kritizovat, už jsme si to vysvětlili.

Spory nebo nejasnosti pramenily z toho, že ministerstvo zdravotnictví dostalo na začátku epidemie úkol, který nemohlo splnit. Není to krizový rezort. Pokud se od něj očekávalo, že bude řídit stát v nouzovém stavu, nemohlo to dopadnout dobře. To jsme ale vyřešili. V okamžiku, kdy nastoupily standardní mechanismy, a situaci vzalo do rukou vnitro, které na to má školené lidi, začalo všechno běžet.

Trváte na tom, že ministrem zdravotnictví měl být Roman Prymula?

To souviselo s debatou o vytváření postu vládního zmocněnce, kterým se pan Prymula po odchodu z ministerstva zdravotnictví stal. S premiérem jsme si názory vyměnili. Je to věc jeho hnutí, koho si dá do čela ministerstva.

Babiš se ale znovu začal strefovat do šéfky rezortu práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Údajně s ní nikdo z vlády nevychází, protože je složitá a ambiciózní. Jak to je?

Vidím dlouhodobou tendenci premiéra řídit ministerstvo práce a sociálních věcí. Myslím, že každý z ministrů je složitý a ambiciózní. Obecně jsou tyto vlastnosti předpokladem k tomu, aby byl člověk v politice. To bych tedy Janě nevyčítal. Funguje autonomně a dobře. Jsem přesvědčen, že její rezort šlape jako hodinky. Koneckonců kurzarbeitový program Antivirus je z vládních opatření na podporu ekonomiky nejúspěšnější. Kritiku premiéra už beru jako kolorit. Pokud má výhrady k fungování ČSSD ve vládě, má to říkat mě a ne Janě nebo médiím.