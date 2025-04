Soud nařídil hlavní líčení v kauze Dozimetr, stane před ním devět lidí

Soudce Jakub Kriebel nařídil hlavní líčení v kauze Dozimetr. Obvodní soud pro Prahu 9 začne případ korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP) projednávat v červnu, termíny jsou rozepsané zatím do prosince. Vyplývá to z údajů na justičním webu infosoud. Už v dubnu bude soud projednávat dohody o vině a trestu u dvou mužů. Mělo by jít o podnikatele Pavla Dovhomilju a Zakaríu Nemraha, jejichž část už dříve vyloučil k samostatnému projednání.