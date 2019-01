Staroměstskou tržnici čeká rekonstrukce | E15.cz

Praha vypíše tendr na opravu tržnice u Václavského náměstí. Měl by se do ní vrátit stánkový prodej.

Rozsáhlá památkově chráněná Staroměstská tržnice by měla za dva roky sloužit k nákupům, gastronomii i kultuře v nové podobě. Objekt se nachází v samotném centru Prahy mezi ulicemi 28. října a Rytířská a nyní se v něm nachází supermarket a několik dalších podniků.

Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) plánuje letos vypsat výběrové řízení na stavební firmu, která by provedla rekonstrukci. Současně by chtěla pražská rada v tendru vybrat provozovatele celého objektu, který by se mohl na rekonstrukci podílet.

V tržnici bude obnoven stánkový prodej. „Měla by se tam kombinovat gastronomie a prodej zboží, část by měla plnit i společensko-kulturní roli,“ řekl deníku E15 Chabr. „Chceme, aby tržnice plnila roli, kterou měla historicky. Nebylo to jen místo, kde se prodávalo, ale byla i přirozeným místem setkávání v rámci centra hlavního města,“ dodal radní.

Přesnou vizi o budoucím provozu by měla rada představit v příštích měsících, dodal.

Náklady rekonstrukce by měly dosáhnout zhruba 250 až 300 milionů korun. „Záleží na tom, jak velkou část případně ponese budoucí provozovatel,“ uvedl Chabr s tím, že hotovo by mohlo být za dva roky.

Předchozí vedení města již k rekonstrukci připravilo projektovou dokumentaci a dostalo stavební povolení. Opravu tržnice však na několik let zdržela nevhodně připravená výběrová řízení i úvahy o koncesním řízení. Rekonstrukce by měla odstranit četné příčky, obnovit původní uspořádání objektu a znovu odhalit střešní konstrukci tržnice zakrytou nyní sníženým stropem.

Nabídku provozovat tržnici podala před několika měsíci skupina osobností vedená kavárníkem Ondřejem Kobzou a provozovatelem Staré tržnice v Bratislavě Gaborem Bindicsem. Jsou v ní i architekt David Vávra, designér Maxim Velčovský nebo režisér Jan Hřebejk. „Pro mě je potupa, že Praha dosud takovou tržnici nemá,“ řekl již dříve Kobza. Na opravu tržnice také tlačí současné vedení Prahy 1.