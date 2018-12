Starosta Prahy 11 nám blokuje peníze, stěžuje si jednatel soukromé školy Michael | E15.cz

Starosta Jirava již dříve uvedl, že proti škole nic nemá. Rada Prahy 11 přislíbila škole Michael, vzhledem k jeho možnému střetu zájmů, dohled nad starostovou neutralitou. „Pan Jirava však dohodu porušil a zaslal email právním zástupcům městské části, kde jim chladně a důrazně přikázal, jak mají se školou Michael jednat. Omylem však dal do kopie i zástupce školy Michael,“ řekl pro E15 Štěpánek. Proto se rozhodl na starostu Jiravu a jeho náměstka Balíka podat trestní oznámení.

Rozhodující ve vlekoucí se dvacetimilionové kauze má být čtvrtek 6. prosince, kdy má dojít k dalšímu soudnímu rozhodnutí týkající se školy Michael a MČ Praha 11. Zároveň se odpoledne schází zastupitelstvo, kterému by mělo vedení radnice v čele se starostou Jiravou své rozhodnutí o změně dotace a nevypsání výběrového řízení důkladně vysvětlit.

Za udělení dotace se naopak postavil Jiří Štyler z Hnutí pro Prahu 11, které vyhrálo podzimní komunální volby a naní jedná o sestavení koalice. „Já to vnímám tak, že to, co rada předvádí, je v rozporu s usnesením zastupitelstva městské části Praha 11, protože zastupitelstvo přijalo dotaci jako účelovou na dostavbu ve škole Michael. Pokud se má investovat do školství na Praze 11, tak je to chvályhodná činnost a my nevidíme důvod, proč by tomu tak být nemělo. Když to rada odmítla, tak ať nám to vysvětlí. Jedná se přece o dvacet milionů," uvedl pro časopis Týden Štyler.