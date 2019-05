Starostové dokončili návrh, aby mohli volit i šestnáctiletí. Výraznou podporu ale nenacházejí | E15.cz

Slib nového předsedy STAN Víta Rakušana umožnit volit v komunálních volbách již od šestnácti let má už konkrétní podobu. Starostové podle předloženého návrhu chtějí, aby dotyční směli volit ve volbách do obecních zastupitelstev, místních referendech, být členy volebních komisí či se aktivně vyjadřovat na zasedáních zastupitelstva. Právo být zvolen zůstává na osmnácti letech. Návrh, který je nyní v připomínkovém řízení a poté by měl zamířit na vládu, ale nemá velké zastání.