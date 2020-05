Stát má dát Praze 100 milionů na silnice, radní chtějí trojnásobek | E15.cz

„Je to minimální částka. V rámci toho, že vláda prohlásila, že chce podpořit dopravní investice, jsme požádali, aby nám ze SFDI byl rozpočet navýšen. A to v údržbě komunikací nahrazujících Pražský okruh o 80 milionů, takže by to bylo 180 milionů. V investicích jsme požádali o dotaci 160 milionů korun. Nyní to leží na vládě a doufáme, že nám vyhoví," uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Částka, kterou Praha ze SFDI dostává, v posledních letech klesá. Podle smlouvy schválené na loňský rok mělo město slíbeno z fondu 307,89 milionu korun. Předloni to bylo asi 340,5 milionu. Z nich však hlavní město nevyčerpalo téměř 121 milionů, z nichž pak bylo převedeno 50,9 milionu do následujícího roku.

Město dostává prostředky zálohově a použít je může pouze pro schválené účely. Pokud z celkové sumy část peněz nevyčerpá, nemá na ně automaticky nárok. Do každého projektu financovaného prostřednictvím Fondu musí rovněž vložit 5 až 15 procent vlastních prostředků. Smlouvu se SFDI musí také schválit ještě magistrátní zastupitelé.