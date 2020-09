Státní úřady nakoupí IT systémy za více než miliardu | E15.cz

Ministerstva práce, zahraničí, financí a spravedlnosti utratí za informační systémy i samotné počítače přes 1,2 miliardy korun. Některé zakázky se mají dokončit už letos nebo napřesrok, další jsou rozloženy do čtyř let. Vyplývá to z dostupných údajů dotyčných rezortů a úřadu vlády. Zakázky už dostala na stůl vláda, ještě je povinně posoudí odbor eGovernmentu ministerstva vnitra.