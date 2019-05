Toman: Naším úkolem je, aby se v Česku prodávalo stejně kvalitní zboží jako kdekoliv jinde | E15.cz

Předvolební téma číslo jedna. To je dvojí kvalita potravin. Bude se řešit i po volbách? Ministr zemědělství Miroslav Toman tvrdí, že je to téma, které není pouze předvolební, ale že se řeší více než 6 let a on sám v tom v čele resortu chce pokračovat. A v České televize v diskuzním pořadu u moderátora Václava Moravce se čílil nad vysvětlením, že Češi prý mají jiné chutě. A proto místo vepřového masa dostávají kuřecí separát.