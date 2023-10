Tři roky vězení za znásilnění pro Feriho, navrhla státní zástupkyně | e15.cz

Státní zástupkyně navrhla pro bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění trest okolo tří let vězení, uvedla v závěrečné řeči u Obvodního soudu pro Prahu 3, který se případem zabývá. Svůj návrh v úterý přednesou i Feriho obhájci. Závěrečnou řeč by měl pronést také Feri, který v minulosti obžalobu popřel. Rozhodnutí by soud mohl vynést ve čtvrtek.

Podle žalobkyně Petry Gřivnové se všechny tři skutky popsané v obžalobě podařilo u hlavního líčení prokázat. Feri se podle ní snažil poškozené dívky znevěrohodnit, je ale logické, že si ženy všechny detaily nepamatují, ať už vlivem času, či stresu, který v důsledku jeho chování prožily. U všech poškozených podle státní zástupkyně chybí motiv, proč by měly Feriho křivě obvinit. „U poškozených lze zcela vyloučit, že by se měly obžalovanému mstít,“ uvedla také Gřivnová. Dívky jsou podle ní věrohodné.

„Mohou být ženy, které s ním mají pozitivní zkušenost. Nicméně toto trestní řízení svědčí o chování, kdy ze strany žen nebyla na jeho návrhy kladná odezva,“ řekla před soudem Gřivnová a odkazovala na to, že Feri často uváděl, že o něj měly ženy zájem.

Feri argumentoval stereotypní představou o znásilnění

„Obžalovaný zpochybnil dopady na jejich psychické zdraví a sexuální život,“ uvedla dále Gřivnová. Jeho argumentace je založená na stereotypu „dokonalé oběti ve smyslu: kdyby to nechtěla, tak se ubrání“, dodala. Nezapomněla také zmínit i ostatní případy, které se k soudu nedostaly.

Video se připravuje ... Dominik Feri u soudu: Na pořadu dne závěrečné řeči (31.10.2023) • VIDEO Blesk Zprávy - Anna Marie Bukovanská, Sebastian Šikl

Státní zástupkyne popsala jednotlivé případy. K prvnímu mělo dojít v roce 2016 ve Feriho bytě, který se pokoušel sahat na tehdy nezletilou dívku a líbat ji. Nakonec jí měl podle obžaloby nabídnout nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do „stavu částečné ztráty vědomí“. Feri s ní pak měl – opět podle spisu – provádět třeba i orální sex.

„Chápu tento čin za prokázaný. Bylo spolehlivě prokázáno, že obžalovaná dávala od samého počátku najevo, že si s ním sexuální styk nepřeje,“ řekla státní zástupkyně.

Dívka se podle Gřivnové snažila nejprve situaci zvládnout, nevěděla ale, co má dělat. Žalobkyně upozornila, že je třeba vzít v úvahu to, že jí v té době bylo 17 let. O tom, že by se v nápoji nacházela omamná látka, podle Gřivnové není přímý důkaz, na její přítomnost ale ukazují důkazy nepřímé.

Druhý skutek se podle Gřivnové stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Feri nepopírá, že měl se ženou sex, tvrdí ale, že s ním souhlasila. "Jednání obžalovaného, které poškozená popsala, nelze hodnotit jinak než jako donucení k pohlavnímu styku," řekla Gřivnová.

Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri večer pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění. I v tomto případě podle státní zástupkyně z důkazů vyplývá, že se čin stal.

Feri dříve opakovaně odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí či zneužil něčí bezbrannosti. Po zveřejnění výpovědí žen v médiích rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat ve volbách do Sněmovny na podzim 2021. Ukončil také členství v TOP 09.