Plán obnovy přinese Česku navíc přes dvě miliardy eur | e15.cz

Součástí plánu je 736 milionů eur na investice do rozvodné sítě, do obnovitelných zdrojů, do čisté dopravy, upřesnila von der Leyenová. Národní plán obnovy také podle ní bude podporovat rozvoj kompetencí, které bude Česko potřebovat pro zelenou transformaci průmyslu.

Česko doplnilo do plánu obnovy nové investiční plány, jako výstavbu dostupného bydlení a posílení a digitalizaci svých systémů pro distribuci elektřiny. Rozšířilo také své záměry na posílení kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě. Praha rovněž doplnila do plánu novou kapitolu zaměřenou na čerpání peněz z projektu REPowerEU, která počítá s 15 reformami a devíti investicemi zaměřenými na zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech.

Fiala řekl, že s von der Leyenovou jednal o projektu zkapacitnění ropovodu TAL, který spojuje Česko s italskými přístavy a může pomoci ke snížení závislosti na ruské ropě. Fiala podotkl, že státní investice do tohoto projektu podléhají schválení ze strany komise, takzvané notifikaci.

Na notifikaci Česko čeká také u připravovaného rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Fiala po schůzce s von der Leyenovou řekl, že vidí velkou šanci na to, že Česko tuto notifikaci získá. Zdůraznil, že jaderná energetika je základním zdrojem elektřiny v Česku a bude hrát i klíčovou roli při dekarbonizaci české energetiky. Podotkl, že Česko má v této oblasti silnou expertizu, a to jak na univerzitách, tak ve výzkumu a vývoji.

Von der Leyenová uvedla, že volba energetického mixu zůstává plně v rukou jednotlivých členských zemí EU. Komise si podle ní uvědomuje, že pro Česko je jaderná energetika zásadní. Evropská komise je proto podle ní schopná zvážit programy státní pomoci do tohoto sektoru.