Už máme dostatek lidí na odbavování kufrů, zvedneme jim mzdy, ujišťuje nový šéf dceřiné firmy Letiště Praha

Czech Airlines Handling (CSAH), dceřiná společnost Letiště Praha, vyřešila problémy s nedostatkem zaměstnanců na odbavování zavazadel. Mimo jiné se začala více obracet na agentury práce. ČTK to řekl nový předseda představenstva firmy Jiří Jarkovský.

CSAH podle Jarkovského od krize se zavazadly na začátku července ustála několik podobných náročných provozních situací. „To je důkaz, že opatření jsou účinná a že pracovníci jsou v dostatečném počtu. Situace je stabilizovaná,“ uvedl. Komplikace jako na počátku prázdnin by se opakovat neměly, tvrdí.

CSAH, která se na letišti stará o odbavování kufrů, se před měsícem kvůli nedostatku pracovníků a velkému letovému provozu potýkala se zpožděním nakládky i výdeje zavazadel. Následně rezignoval předchozí šéf představenstva firmy Tomáš Svoboda.

Jeho nástupce Jarkovský už v CSAH v minulosti pracoval a šest let ji do roku 2020 ve funkci předsedy představenstva také vedl. S vedením Letiště Praha, akcionářem CSAH, neměl Jarkovský v době svého odchodu stejné názory na další směrování firmy, a tak po vzájemné dohodě odešel. Nyní je jeho úkolem provozně-operativní řízení, které má krizím předcházet.

„Oběma stranám dává smysl dlouhodobější spolupráce. Těch ambicí, které jsou před námi, je docela dost a skutečně se nedají udělat v krátkém čase,“ dodal Jarkovský. Vedení CSAH podle něj například řeší způsob provozního plánování a jeho případné zefektivnění za použití IT technologií.

A diskutuje i o vhodném poměru zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a pracovníků na dohodu. Kromě agentur a dohodářů byl součástí řešení nedávné personální krize i zájem pracovníků letiště o zaměstnání na vedlejší úvazky, které jsou platné do konce září. V tuto chvíli už ale tito pracovníci s kufry nepomáhají. O náborech zahraničních posil zatím společnost diskutuje, tuto možnost nevylučuje.

Firmu by chtěl Jarkovský v budoucnu vrátit do zisku, aby mohla investovat do svého rozvoje. „Hlavním cílem je najít správnou rovnováhu, aby cestující, zaměstnanci i akcionář byli spokojeni,“ nastínil nový předseda představenstva.

Společnost bude na podzim jednat se zástupci odborů o kolektivní smlouvě na příští rok, jedním z témat má být zvýšení mezd pracovníků odbavování zavazadel. „Rozumíme, že zaměstnanci kromě výše mezd posuzují i benefity, výhody, které zaměstnavatel poskytuje,“ podotkl Jarkovský.

Před nástupem do současné pozice Jarkovský zastával funkci předsedy představenstva v DPOV, dceřiné společnosti Českých drah, která se zabývá opravami kolejových vozidel.