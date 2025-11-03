V centrále VZP zasahuje policie, zadržela přes deset lidí
V centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v Praze na Vinohradech zasahuje od rána policie. Informace serveru Odkryto.cz potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. VZP na dotaz doplnila, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Server Odkryto.cz, který s informací přišel jako první, uvedl, že detektivové zadrželi přes deset lidí.
„NCOZ provádí zajišťovací úkony v budově VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna v dané věci vystupuje v pozici poškozeného, policii poskytuje maximální součinnost. Bližší informace nelze v tuto chvíli poskytovat, VZP je vázána mlčenlivostí. Informační povinnost si v této věci vyhradilo dozorující státní zastupitelství,“ sdělila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
Detektivové se podle serveru Odkryto.cz zajímají o zakázky na IT služby. Na místě byla v pondělí krátce po 06:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou. V souvislosti s razií zadržela policie více než deset osob, napsal server. Podle něj jsou v budově také pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.
Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.