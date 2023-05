V hlavní roli auditoři. KPMG se snaží nabrat nové zaměstnance skrze film | e15.cz

Boj o auditory mezi velkou čtyřkou trvá roky. V poslední době navíc největším poradenským firmám nenahrává do karet demografická křivka a také pokles zájmu studentů o ekonomické obory. Musejí tak přicházet s neotřelými způsoby náboru. Například společnost KPMG se spojila s olympijskou běžkyní Kristiinou Mäki a pokusí se tuto profesi přiblížit veřejnosti ve filmu Auditor.

Podle producenta filmu a vedoucího partnera auditu KPMG Jindřich Vašiny je totiž role auditorů pro společnost zásadní, přestože není příliš vidět. V jejich auditních kancelářích pracují více než čtyři stovky zaměstnanců, ročně potřebují nabrat vždy až stovku nových tváří. „Nábor takového počtu lidí není snadný i proto, že na trh přicházejí slabší populační ročníky. Oproti minulým letům se nám v probíhající sezoně ale daří lépe,“ tvrdí Alžběta Prokešová Pellarová z personálního oddělení KPMG.

V Deloitte už sice nenabírají stovky lidí, jako tomu bylo na začátku milénia, stále ale každý rok shánějí do oddělení auditu desítky absolventů na startovací pozice. Při náboru se přitom kromě důsledků demografické křivky potýkají i s poklesem zájmu o tradiční ekonomické obory. „Za posledních pět let enormně stoupá popularita technologických a IT oborů, což znamená, že je i mnohem méně lidí, kteří si ke studiu nebo v kariéře volí tradiční ekonomické obory,“ popisuje personalistka Deloitte Andrea Filipová.

Nově se dokonce setkávají i s obavou z možného zániku profese nebo z toho, že větší část práce auditorů nahradí umělá inteligence. „Což není pravda, protože automatizace naopak auditorské profesi pomáhá tím, že ji zbavuje ,otravnýchʻ repetitivních úkonů a dává auditorům prostor pro větší zapojení znalostí a kreativity,“ rozporuje Filipová.

Při náboru naráží také na to, že profese vyžaduje celoživotní vzdělávání a nejedná se o takzvanou práci „od–do“. „Pro současnou generaci absolventů tohle není něco, co by je lákalo, mají mnohem kratší horizont budoucnosti, ve kterém přemýšlejí,“ podotýká.

Zmíněné překážky se firma snaží řešit třeba pomocí Deloitte College, kde si studenti profesi vyzkoušejí a potkají se se zaměstnanci. Společnost také pořádá akce, kde vysokoškoláci řeší reálné problémy z byznysu, nebo jim nabízí rozvojový program placené stáže, pro který má vymezený speciální tým. „Je to taková líheň budoucích talentů,“ vysvětluje Filipová.

Také společnost PwC nabírá ročně několik desítek auditorů na šest různých pozic v Praze, Brně či v Ostravě. I v jejím případě se do náboru promítá nízká nezaměstnanost a silná konkurence. Rozjela proto program, který díky intenzivnímu školení a novým technologiím eliminuje rutinní činnosti a zaměstnanci se mohou zabývat jen samotnou podstatou své práce. „Nabízíme tak zajímavější obsah práce a umožňujeme urychlit kariéru,“ říká personální ředitelka PwC Martina Kučová. Ve své náborové kampani pak firma podobně jako KPMG pracuje s audiovizuálem, konkrétně formou videa. Budoucí talenty se přitom snaží zachytit už na univerzitách.

Poslední z velké čtyřky, EY, se dlouhodobě daří nabízené pozice obsazovat a za minulý rok navíc společnost zaznamenala rekordně nízký počet odchodů. „V náboru jdeme cestou individuálního kontaktu a ukazujeme studentům, co je u nás skutečně čeká, jak to u nás funguje a co mohou a nemohou čekat. Organizujeme tematické přednášky, stínování kolegů nebo den s auditorem,“ vypočítává Petr Vácha, vedoucí partner oddělení auditu, účetních a forenzních služeb v EY.