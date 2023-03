Situace na pracovním trhu se zlepšuje. Na závěry je však brzy | e15.cz

Loni na podzim propouštěla řada firem kvůli strachu z recese, ale inflace teď začíná zvolna zpomalovat. „S tímto výhledem firmy chtějí začít s opětovným náborem zaměstnanců co nejdříve, aby se nedostaly do stejných potíží jako za pandemie, kdy značná část zaměstnavatelů měla po prvotním propouštění problém znovu zaplnit volná místa,“ říká šéf české pobočky Welcome to the Jungle Jan Klusoň.

Nabírat plánuje podle průzkumu 31 procent firem a polovina nechystá změny. Patnáct procent podniků ale stále plánuje propouštět. „Větší část trhu práce ukazuje, že má již mnohem jasnější vyhlídky do blízké budoucnosti. V naší náborové praxi vidíme, že firmy svá zmražená pracovní místa začaly opět obsazovat, protože se daří stabilizovat energetickou krizi, vývoj inflace i dodavatelské řetězce,“ vysvětluje šéfka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová s tím, že se situace může stále změnit.

Největší náborové plány mají velké společnosti. Podle manažera náboru a marketingu ManpowerGroup Jiřího Halbrštáta se tak ukazuje, že velké firmy rychleji reagují na pokles nebo růst zakázek, zatímco menší upravují počty zaměstnanců s delší prodlevou.

„Velké společnosti mají nespornou výhodu, a to stabilní finanční zázemí. Oproti menším firmám tak lépe ustojí ekonomické otřesy a nemusejí se hned uchylovat k razantnímu snižování nákladů nebo propouštění zaměstnanců,“ doplňuje Klusoň.

Nejpříznivější data vycházejí ze sektorů financí, pojištění a nemovitostí, podstatně hůře je na tom sektor obchodu a služeb. V sektoru komunikačních služeb, kam spadají i média, se ale stále očekává spíše propouštění. Na média dopadá nejen současná krize, ale také nezvládnutý přechod do digitálu a nepříliš úspěšné přesvědčování čtenářů, že za obsah má smysl si platit. Škrty bylo vidět na Seznamu i ve vydavatelství Economia a řadu titulů zrušila i vydavatelství Mafra a Czech News Center.

Situace v technologickém sektoru se v posledních měsících nejevila příznivě, velcí zahraniční hráči typu Microsoftu či Mety hromadně propouštěli. Podle průzkumu se ale českým technologickým firmám bude spíše dařit. „Technologický sektor jako celek není ve špatné situaci. Zprávy o propouštění u globálních technologických gigantů jsou reakcí na pokles ceny jejich akcií a mají uklidnit investory zvyšováním efektivity. To se rozhodně nepromítá do jejich českých poboček a nemá to vliv na české IT firmy,“ upozorňuje Halbrštát.

Příznivější vývoj oproti očekáváním z přelomu roku potvrzuje i prognóza Hospodářské komory. Tuzemská ekonomika se podle ní vyhne hlubší krizi, neboť nový impuls jí dodají hlavně investice podnikatelů do energetických úspor, výrobních zařízení a technologií. Investovat se letos chystají tři čtvrtiny firem, což se propíše i do zaměstnanosti.

Ačkoli nezaměstnanost podle Hodpodářské komory letos ještě mírně vzroste, neměla by přesáhnout čtyři procenta. „Trh práce se tak s největší pravděpodobností bude po několik měsíců nacházet v aktuálním stavu, hromadné krachy ani plošná propouštění nehrozí,“ uklidňuje generální ředitel personální společnosti Randstad Martin Jánský.

Na velké radování je však podle personálních agentur příliš brzo. „Firmy mají na jedné straně silnou motivaci obsadit dlouhodobě chybějící pozice, jako jsou zaměstnanci ve výrobě či kvalifikovaní pracovníci mnoha odvětví. Na straně druhé se potýkají s dopady nedávných krizí typu inflace či války na Ukrajině,“ říká Jánský.

Podle Klusoně by tak nyní mohl nastat větší zájem o pracovníky ve výrobě a stavebnictví, ve službách a také u sezonních pozic. „Na definitivní závěry je však zatím moc brzy,“ soudí Klusoň.

I podle Hospodářské komory nastane hospodářské oživení až v příštím roce. Důležitou roli v dalším rozvoji firem sehraje vláda, která by podle prezidenta HK Vladimíra Dlouhého neměla plány podnikatelů narušovat zvyšováním daní a odvodů či uvalením nových povinností.