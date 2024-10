Válek věří, že odvrátí stávku praktiků. Pojišťovny by podle něj měly využít peníze z rezerv

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) věří, že lze stávku praktických lékařů a ambulantních specialistů plánovanou na konec října odvrátit. Chce s nimi brzy jednat o navýšení úhrad na příští rok, řekl dnes ministr před příchodem na vládu. V rezervních fondech zdravotních pojišťoven jsou podle Válka vyšší jednotky miliard korun, pojišťovny by je měly použít pro praktické lékaře a ambulantní specialisty, kteří se dnes k protestů praktiků připojili. Pro příští rok se bude ve veřejném zdravotním pojištění rozdělovat 530 miliard korun.

„Budeme se ptát na ty důvody, protože nejvíc navyšujeme praktickým lékařům,“ uvedl ministr. V návrhu úhradové vyhlášky mají praktici meziroční nárůst o 2,8 procenta, proti nemocnicím více než dvojnásobný. V předcházejících letech jim ale úhrady meziročně rostly i dvojciferným tempem.

„Plánuji, že se znovu setkáme se zástupci těch dvou skupin a budeme diskutovat, co se dá udělat, abychom ještě výrazněji zdůraznili to, jak nám záleží na tomto segmentu,“ doplnil.

Schodkové hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění jako v předchozích dvou letech Válek nechce, v dubnovém usnesení to zakázala i vláda. „Není žádný způsob, jak bychom tam přidali další peníze. Mohly bychom hnát pojišťovny do dluhů, to ano,“ řekl.

Případné navýšení úhrad na rámec úhradové vyhlášky je podle ministra na zdravotních pojišťovnách. V rezervních fondech, ze kterého například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) loni podle Válka hradila tři miliardy na navýšení platů nemocničních zaměstnanců, mají vyšší jednotky miliard korun. Proto bude podle něj s praktiky a ambulantními specialisty jednat ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

„Já bych chtěl, aby právě z těchto fondů, což nemůžu udělat formou úhradové vyhlášky, posílily úhrady primární péče, jak plošně, tak především v oblastech, kde chybí,“ řekl Válek. U ambulantních specialistů by podle něj neměla být podpora plošná, ale spíš vybraných odborností, kterých je nedostatek, jako jsou kardiologové nebo alergologové. Válek dodal, že nařídil členům správních rad pojišťoven, které nominovalo ministerstvo zdravotnictví, aby tento postup prosazovali.