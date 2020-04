Virus pomáhá Ludvíkovi do Senátu. Tvrdý střet čeká Němcovou s Hamplem | E15.cz

„O kandidatuře jsem přemýšlel dlouho, v obvodu Prahy 5 a 13 bydlím a pracuji tady. Na kampaň ale za současné situace nemám čas, jsem plně vytížen koronavirem,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví. V poslední době často komentuje problémy, které nákaza způsobuje jak pacientům a nemocnicím, tak systému veřejného zdravotního pojištění jako celku.

Ludvík předpokládá, že do kampaně investuje ze svého 200 až 300 tisíc korun, stejnou částku mu poskytne sociální demokracie.

Přispět má i uskupení premiéra Andreje Babiše. „Musí o tom být uzavřena koaliční smlouva mezi ČSSD a ANO na úrovni místopředsedů. Jde také o případné rozdělení státních příspěvků za senátora, pokud mě lidé zvolí,“ dodal Ludvík.

Zatím nejvážnějším soupeřem šéfa největší české nemocnice je senátor Václav Láska (SEN 21). Znovu mu pomůže Strana zelených a letos i KDU-ČSL pravděpodobně s Piráty.

Do boje ve volebním obvodu může ještě zasáhnout ředitel Knihovny Václava Havla, bývalý velvyslanec a senátor Michael Žantovský. Na jeho kandidatuře by se mohly dohodnout TOP 09, STAN a ODS. „Je to jedno z možných jmen,“ potvrdil předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Velmi sledovaný bude duel v Praze 1. Současná poslankyně ODS a exšéfka dolní komory parlamentu Miroslava Němcová bude usilovat o post senátora Václava Hampla.

Někdejší rektor Univerzity Karlovy už potvrdil, že se chce opírat o širší koalici stran a hnutí. V roce 2014 měl podporu lidovců a Strany zelených, porazil nestraníka za občanské demokraty Zdeňka Schwarze.

V hlavním městě se ještě volí v Praze 9 a 14, kde po rezignaci Zuzany Baudyšové získal v loňských doplňovacích volbách mandát David Smoljak (STAN). Postaví se mu historik, bývalý mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů a předseda vysočanské ČSSD David Pavlát.

Volby do třetiny Senátu se konají 2. a 3. října. Ze sedmadvaceti členů komory, kterým letos končí mandát, se k jeho obhajobě dosud přihlásilo sedmnáct.