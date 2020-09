Vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy jen na dva roky, řekl Babiš | E15.cz

Vláda navrhne zrušení superhrubé mzdy pouze na dva roky. České televizi to dnes večer řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). S návrhem, aby se superhrubá mzda zrušila pouze dočasně, přišel prezident Miloš Zeman. Podle odborníků však takový krok znepřehlední daňový systém.

Zrušení superhrubé mzdy by znamenalo snížení daní z příjmu pro zaměstnance, protože by se základ daně snížil o platby povinných odvodů zaplacené zaměstnavatelem. Vláda se ke zrušení superhrubé mzdy zavázala v programovém prohlášení a podle ministryně financí Aleny Schillerové z Babišova hnutí ANO by k němu mělo dojít už od příštího roku.

Vládní strany ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu koncem srpna. Zároveň by měla zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad asi 139 tisíc korun měsíčně. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

„Myslíme si, že je to potřeba na dva roky, protože samozřejmě rozpočet na rok 2022 bude ještě připravovat naše vláda, ale po volbách potom ten, kdo vyhraje, takže myslím, že je to dobře,“ uvedl ke svému prohlášení premiér Babiš.