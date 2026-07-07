Vláda rozhodla. Paliva v Česku znovu zdraží
- Maximální povolená cena benzinu ve středu vzroste o 21 haléřů na 41,31 koruny za litr.
- Nafta bude moci stát nejvýše 37,29 koruny za litr, tedy o 13 haléřů více než dnes.
- Vláda cenovou regulaci pohonných hmot prodloužila zatím do 19. července.
Řidiči v Česku si od středy mohou za pohonné hmoty znovu připlatit. Maximální ceny benzinu a nafty, které denně určuje stát, opět vzrostou. Vyplývá to z cenového věstníku, který v úterý odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí.
Benzin oproti dnešku zdraží o 21 haléřů na 41,31 koruny za litr. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37,29 koruny, což je o 13 haléřů více než dnes.
Vláda cenové opatření prodlužuje
Česko k dennímu nastavování cenových stropů přistoupilo v první polovině dubna. Reagovalo tak na prudké zdražení ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků cenové stropy dosud hlavně zabránily extrémním cenovým šokům. Nebyly ale hlavním důvodem následného poklesu cen, protože paliva by podle nich zlevňovala i bez regulace, byť se zpožděním.
Ministerstvo financí určuje cenové stropy podle klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic si k nim mohou připočíst marži maximálně tři koruny na litr. Vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň z nafty z 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr. U benzinu se daň nezměnila a dál činí 12,84 koruny za litr.
Kabinet původně zavedl cenovou regulaci do konce dubna, poté ji prodloužil na květen a následně i červen. Minulý týden vláda rozhodla, že opatření bude platit zatím do 19. července. Nově se stanovení cenových stropů neopírá o opatření obecné povahy, ale o nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.