Vládu čeká spor o vrtulníky | E15.cz

Možnost, že by armáda přenechala dva starší ruské bojové vrtulníky Mi-24 ministerstvu vnitra, se příliš nezamlouvá šéfovi rezortu Janu Hamáčkovi (ČSSD). Pro potřeby policejního Útvaru rychlého nasazení nebo hasičů by raději koupil za 1,8 až dvě miliardy korun nové stroje. Předpokládají to i plány schválené vládou. O předání ruských vrtulníků vnitru se zmínil premiér Andrej Babiš (ANO) na velitelském shromáždění armádních špiček.