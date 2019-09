Vnitro nakoupí 2000 nových aut. Prvních vylepšených octavií se dočká policie | E15.cz

Policisté a hasiči ještě letos dostanou přes 2000 nových vozů. Uvedl to u příležitosti představení prototypů prvních 865 vozidel ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). První dodávka aut bude sloužit takzvaným prvosledovým hlídkám, které zajišťují rychlý zásah na místě činu, dopravní policii a dalším uniformovaným policistům. Dodá ji automobilka Škoda Auto, která se jako jediná přihlásila do tendru vypsaného letos poté, co mnohem větší výběrové řízení na policejní auta za 2,25 miliardy korun zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na vozidla má v letošním roce ministerstvo vnitra 950 milionů korun.