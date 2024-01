Výrobce bezpilotních letadel Primoco se bude obchodovat na pražské burze

Primoco UAV loni meziročně zvýšil tržby šestinásobně na 598 milionů korun a zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) osminásobně na 241 milionů korun. Výsledky podle dřívějšího vyjádření Semetkovského odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školeních pilotů, komplexních leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV s vysokou přidanou hodnotou. Firma vyrobila loni 33 letounů, což představuje takřka trojnásobný nárůst proti roku 2022.

Společnost Primoco UAV před více než pěti lety vstoupila na trh Start pražské burzy, který je určený pro malé a střední podniky. Jako první z něj přešla na její hlavní trh Prime loni v prosinci slovenská průmyslová společnost Gevorkyan. Na trhu Prime se nyní obchoduje devět společností.

Semetkovský očekává, že s přechodem se vedle prestiže ještě zesílí zájem o akcie firmy. „Na trhu Start jsme dosáhli tržní kapitalizace blížící se pěti miliardám korun. Prime Market nás teď posune do společnosti největších veřejně obchodovaných firem v Česku,“ dodal.

„Trh Start jsme zakládali právě s vidinou toho, že se stane pro menší společnosti vstupní branou na kapitálový trh a v ideálním případě bude mezistupněm při jejich cestě do světa mezinárodních investorů, kteří jsou aktivní na trhu Prime. Pevně věřím, že si Primoco najde cestu do portfolií mnoha zahraničních investorů,“ uvedl generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.

Cena akcií Primoco UAV loni na pražské burze vzrostla na více než dvojnásobek poté, co firma začala výrazně navyšovat odbyt, tržby i zisk. V souvislosti s oznámením rekordních předběžných hospodářských výsledků za loňský rok od začátku roku 2024 kurz posílil o dalších více než 12 procent a přiblížil se hranici 1000 korun za kus. V listopadu 2018 při primárním úpisu akcií byla upisovací cena jedné akcie 250 korun. Pro rok 2024 management společnosti očekává další výrazný nárůst klíčových ukazatelů hospodaření.

Let dronu One 100 společnosti Primoco UAV • Primoco UAV

Koblic minulý týden v rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že přežití pražské burzy závisí na zásazích politiků do polostátní energetické skupiny ČEZ. Obrat hlavního indexu PX se od vrcholu v roce 2007 snížil do konce loňského roku o 87 procent. ČEZ je největší veřejně obchodovaná společnost východního křídla EU. Jeho tržní hodnota se pohybuje kolem 514 miliard Kč. Bez akcií ČEZ by byla pražská burza podle Koblice pravděpodobně vyřazena z indexů rozvíjejících se trhů a překlasifikována na méně rozvinutý okrajový trh, což by vyvolalo odliv desítek miliard eur.