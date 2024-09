„To, co tady vidíte, to je spoušť zhruba za pět hodin vody,“ říká pan Karel, který žije s rodinou v hanušovické ulici Sportovní a ukazuje na promáčené zdi nad vstupem do sklepa pod domem. Právě zmiňovaná ulice, kterou z jedné strany lemuje řeka Morava, byla s příchodem nedělní povodňové vlny jednou z nejvíce poškozených, když se během pouhých deseti minut zvedla hladina asi o metr.

Ničivá vlna zaplavila Hanušovice kolem jedenácté hodiny dopoledne. Byla tak rychlá a nečekaná, že většina obyvatel ze zhruba třitisícového města na soutoku řeky Moravy a říčky Branné ani nestihla opustit své domovy. Podle starosty Marka Kostky sice hladina Moravy ráno klesala, při evakuaci sídliště Holba se ale protrhla páteřní hráz podél Hanušovic, a ty tak skončily pod vodou. „Morava, Branná, Krupá… všechno se to sejde přímo tady,“ říká jeden z místních a ukazuje za policejní stanici kousek od řeky.

Vlna poškodila silnice, chodníky i železniční uzel, kde se spojují tratě z Krnova do Šumperka nebo z Hanušovic do Dolní Lipky a Starého Města pod Sněžníkem. Místo vlaků tak zde dopravu nahrazují autobusy. Auta se skrz obec dostanou od Králíků směrem na Jeseník, část ulic v centru ale i dál zůstává kvůli poničení infrastruktury neprůjezdná.

Snad o něco málo menší spoušť

Podobnou povodeň zažili místní a obyvatelé dalších obcí na moravskoslezském pomezí v roce 1997. Stejně jako pan Karel i několik kolemjdoucích, kteří si v pondělí odpoledne prohlížejí zcela zaplavené fotbalové hřiště na druhé straně Moravy, doufá, že následky letošních povodní budou přes děsivé prognózy nakonec o něco menší než před více než dvaceti lety.

„Tehdy jsem si počítal, za kolik hodin se nám povedlo uklidit celou tu spoušť. Bylo to 1600 hodin. Teď si myslím, že to bude něco přes polovinu,“ vypočítává na zablácené zahradě. Škody na svém majetku zatím odhaduje přibližně na 800 tisíc korun. Kromě zahrady a sklepa mu povodeň zatopila garáž a králíkárnu. V té uhynulo kolem čtyřiceti králíků.

Další z obyvatel zatopeného bytového domu ve stejné ulici odklízí nahrnuté bahno s kamením, které zatarasilo vjezdovou bránu na zahradu s větvemi poničenou trampolínou pro děti. „Voda nám zatopila sklep, naštěstí se ale nedostala o moc dál,“ říká. Ani jeho výbava se příliš neliší od toho, co má na sobě většina místních odklízejících sutiny a nánosy bahna – holinky nebo pracovní boty, tepláky a rukavice. Pan Karel s sebou ale navíc nosí lahev od piva z hanušovického pivovaru Holba.

Ten spadá pod skupinu Kofola a stejně jako krnovské závody české kolové limonádovny skončil během víkendu pod vodou. „Voda přišla velmi rychle a zaplavila příjezdovou oblast areálu, do výrobních částí se naštěstí nedostala,“ komentoval situaci v pivovaru spoluzakladatel Kofoly a generální ředitel společnosti Pivovary CZ Group René Musila. Ke spuštění provozu by podle něj mohlo dojít během úterý, záležet ale bude na možnostech zaměstnanců. Ti totiž mají spoustu práce s vyklízením vlastních domovů.

Na Jeseník neprojedete

Redakce e15 se z Hanušovic vydala dál směrem na Jeseník, těsně před ním ale došlo k poničení silnice kvůli podemletí vodou. „Tudy neprojedete, zastavili mě těsně před obcí. Musíte se otočit v Lipové u pošty,“ říká nám řidič protijedoucího vozidla, když u nás zastavuje, aby nám předal instrukce. Nás se pro změnu ptají dvě obyvatelky Horní Lipové, z jakého směru jsme přijeli a kam až je silnice průjezdná.

Zatopená obec Hanušovice.|e15 Karolína Blažková

Před Jeseníkem se tedy otáčíme a vracíme se stejnou cestou zpět. Silnici lemuje Ramzovský potok a blíže u Hanušovic již zmiňovaná Branná. Oba vodní toky jsou rozbouřené a na některých částech silnice se vylévají na vozovku. Auta se kromě toho musí vyhýbat popadaným stromům i utrženým krajnicím.

V pondělí večer odhaduje starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová škody nejméně na desítky milionů korun, kvůli záplavám čeká na zbourání minimálně 20 rodinných domů v obci. „Viděli jsme na vlastní oči lidské vyčerpání, viděli jsme neštěstí z té tragédie a vyčerpání lidí, kteří na lokální úrovni tuto krizi musí řídit. A ta zpětná vazba je pro nás určitě důležitá,“ řekl po návštěvě Jeseníku ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Do obce přijel před zasedáním vlády společně s premiérem Petrem Fialou (ODS).